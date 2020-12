"Blinding Lights", "Rain on Me" oder doch "WAP" – was war der Soundtrack des Corona-Jahrs?

Musik war immer schon ein perfektes Vehikel, um aus der Realität zu flüchten. In einem Jahr wie diesem war das umso relevanter. Kopfhörer auf, Musik an, Weltuntergang aus. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben 2020 neue Alben auf den Markt gebracht. Popikonen wie Dua Lipa und Lady Gaga veröffentlichten tanzbare Hits für den heimischen Dancefloor. Letztere hat gemeinsam mit Ariana Grande mit "Rain on Me" einen der Hits des Jahres abgeliefert.

Apropos Duett: "Exile" von Taylor Swift und Indie-Melancholiker Bon Iver war wohl eine der überraschendsten Musik-Kooperationen des Jahres. Swift war sowieso sehr tüchtig, hat sie doch gleich zwei Alben in diesem Jahr veröffentlicht.

Tiktok als Hitmacher



Was einen Song zum Hit macht oder nicht, war heuer deutlicher den je beeinflusst von der App Tiktok. Manche Lieder, die dort für die kurzen Videos vermehrt verwendet wurden, erlangten Hitstatus. "Say So" von Doja Cat ging auf der Plattform aufgrund einer Tanzchallenge viral und wurde folglich zu einem Hit außerhalb der App. Auch "Blinding Lights" von The Weeknd und die feministische Kollaboration "WAP" von Cardi B. und Megan Thee Stallion konnten auf der Plattform noch größere Popularität gewinnen und zu den prägendsten Songs des Jahres werden.

Welcher Song war 2020 Ihr Favorit?