Die starken Schneefälle sorgen in Osttirol seit Tagen für Verkehrsbehinderungen und Lawinengefahr. Foto: APA/EXPA/ JFK

Obertilliach – Nach den massiven Neuschneemengen vom vergangenen Wochenende ist das Lesachtal im Kärntner Bezirk Hermagor seit Freitagvormittag von Kärntner Seite aus teilweise wieder erreichbar. Die Gailtalstraße (B111) wurde um 10 Uhr von Kötschach-Mauthen bis St. Lorenzen im Lesachtal freigegeben, gab die Bezirkshauptmannschaft Hermagor bekannt. Von St. Lorenzen bis zur Landesgrenze mit Tirol bleibt der Straßenzug noch gesperrt.

Der Plöckenpass blieb wegen Lawinengefahr weiterhin gesperrt. Aufgehoben wurde allerdings die Gewichtsbeschränkung auf 7,5 Tonnen für den Gailbergsattel, für die B110 zwischen Oberdrauburg und Kötschach-Mauthen bestand somit keine Beschränkung mehr.

Weiterhin erhebliche Lawinengefahr

Am Donnerstagnachmittag war in Obertilliach im Osttiroler Bezirk Lienz eine Lawine auf die Bundesstraße B111 abgegangen. Die Straße wurde auf einer Länge von 25 Metern bis zu zwei Meter hoch verschüttet, berichtete die Polizei. Es befanden sich weder Fahrzeuge noch Personen im betroffenen Bereich, daher gab es auch keine Verletzten. Nachdem die Lawinenkommission einen Erkundungsflug absolviert hatte, wurde die Straße geräumt, Autos konnten wechselseitig durchgeschleust werden.

Im Anschluss wurde die B111 gesperrt. Wann die Straße wieder befahrbar sein wird, sollte Freitagfrüh beurteilt werden. Im Einsatz waren eine Alpindienststreife der Polizei sowie 18 Bergretter.

Nachdem vergangenes Wochenende die höchste Lawinenwarnstufe 5 für Osttirol ausgegeben wurde, sank sie am Donnerstag auf Stufe 3. Das bedeute noch immer erhebliche Gefahr, warnten Experten. Am Donnerstag waren noch immer mehr als 1.000 Haushalte ohne Strom.

Ölpipeline unterbrochen

Das Schneechaos in Osttirol zieht auch die süddeutsche Ölversorgung in Mitleidenschaft. Die Transalpine Ölleitung (Tal) vom italienischen Mittelmeerhafen Triest nach Karlsruhe ist derzeit außer Betrieb, bestätigte das bayerische Wirtschaftsministerium am Donnerstagnachmittag. "Infolge der heftigen Schnellfälle ist die Stromversorgung der Tal-Pumpstation in Gruben (Gemeinde Matrei in Osttirol) vor dem Felbertauerntunnel unterbrochen", hieß es.

Wann das Rohöl wieder fließt, ist ungewiss. Laut dem Unternehmen ist die Pipeline von großer Bedeutung: Sie versorgt demnach Österreich zu 90 Prozent, Tschechien zu 50 Prozent und Deutschland zu 40 Prozent mit Rohöl. In Bayern und Baden-Württemberg sind es gar 100 Prozent.

"Nach dem derzeitigen Informationsstand ist die Ölversorgung Bayerns nicht gefährdet", hieß es im bayerischen Wirtschaftsministerium. "Die Raffinerien mussten bisher die Rohölverarbeitung noch nicht einstellen." Die Pipeline ist 753 Kilometer lang und verläuft von Triest in Richtung Norden über Lienz und Kitzbühel Richtung Ingolstadt, wo sich die Leitung in einen kurzen östlichen und einen längeren westlichen Zweig teilt, der in Karlsruhe endet. (APA, red, 11.12.2020)