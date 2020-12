"Roots" ist ein passender Name für das Gebäude, das weit höher als alle Bäume in der Umgebung sein wird. Seit dem 27. November wird in Hamburgs Hafen das höchste Holzhochhaus Deutschlands gebaut. Der 18-stöckige Turm, 16 davon in Holzbauweise, wird Platz für 181 Wohneinheiten bieten (128 Eigentum, 53 öffentlich gefördert) und 65 Meter in die Höhe ragen. Zum Vergleich: das Holz-Hybrid-Hochhaus "HoHo" in der Seestadt Aspern ist 84 Meter hoch. Die voraussichtliche Fertigstellung von "Roots" ist für 2023 geplant.