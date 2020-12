"The Last of Us: Part II", "Ghost of Tsushima" oder doch "Animal Crossing: New Horizons" – posten Sie Ihren Favoriten!

Manche hatten in diesem Jahr – aus Gründen – vielleicht etwas mehr Zeit, sich Games zu widmen. Egal ob lokal oder online, Gaming ist und war im Lockdown eine gute Beschäftigung. Während sich die einen in storylastige Action-Adventures wie "The Last of Us: Part II" begaben, stritten sich andere online in "Among Us", wer nun der Impostor ist und alle anderen meuchelt. Beide haben vergangene Woche bei den Game Awards die Preise für das beste Game des Jahres beziehungsweise das beste Mobile-Game gewonnen.

Auch das Samurai-Videospiel "Ghost of Tsushima" gehörte zu den häufig Nominierten und gilt als eines der letzten großen Games für die PS4. Ende des Jahres wurde mit dem Release der PS5 und der XBox Series X ja eine neue Konsolengeneration eingeläutet.



Quarantänespielchen

Zurück zum vermaledeiten 2020: Überraschungshit war – Corona- und Lockdown-bedingt – Nintendos Idyll-Simulation "Animal Crossing: New Horizons". Während draußen die Welt unterging, konnte man auf einer Südseeinsel dem Eskapismus frönen. Neben "Call of Duty: Modern Warfare" ist Nintendos Quarantänespielchen eines der meistverkauften Games des Jahres. Hoffen wir, dass wir nächstes Jahr nicht wieder ein solches Spiel brauchen.



Welches Game war Ihr Favorit 2020?