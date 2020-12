Neo-Stiftungsrätin Anita Zielina bei den österreichischen Medientagen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die langjährige Medienmanagerin Anita Zielina wird neues Mitglied im obersten ORF-Gremium, die Neos nominieren sie für den Stiftungsrat als Nachfolgerin von Hans Peter Haselsteiner.

Zielina (40) ist Director of News Innovation and Leadership an der Craig Newmark Graduate School of Journalism der City University New York. Davor arbeitete sie im Management der "Neuen Zürcher Zeitung", war Online-Chefin des "Stern" und stellvertretende Chefredakteurin des STANDARD. DER STANDARD spekulierte zuletzt bereits über diese Besetzung.

Hans Peter Haselsteiner, bisher auf dem Mandat der Neos im ORF-Stiftungsrat, hat zuletzt im STANDARD-Interview seinen Rücktritt kundgetan. Begründung: Sein Ziel eines politisch unabhängigerer ORF könne er nicht umsetzen. Und bei der Bestellung der nächsten ORF-Führung am 10. August 2021 entscheide "der Bundeskanzler wie einst Caligula mit Daumen rauf oder Daumen hinunter".

Haselsteiner kündigte damals ohne einen Namen zu nennen an, eine Medienexpertin mit Digitalkompetenz solle das Neos-Mandat im ORF übernehmen.

Mehr demnächst hier. (red, 11.12.2020)