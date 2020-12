Altachs Negativlauf soll beim Aufsteiger in Ried enden – St. Pölten will Weg in Meistergruppe gegen Hartberg wahren

Sturm-Trainer Christian Ilzer hat einen Run.

Foto: APA/HANS PUNZ

Graz – Sturm Graz hat seit der 0:2-Heimniederlage am 1. November gegen den LASK alle seine Partien gewonnen und nur beim 3:1-Erfolg in Salzburg gegen den Serienmeister ein Tor kassiert. Dieser starke Erfolgslauf soll nun auch am Samstag (17.00) im Heimspiel gegen den Lieblingsgegner Admira prolongiert werden, denn die Blackies haben gegen die Südstädter zuletzt sieben Siege en suite in der Fußball-Bundesliga gefeiert.

"Ich will mich nicht an solchen Statistiken festklammern", meinte Trainer Christian Ilzer. "Für uns wird ganz, ganz entscheidend sein, dass wir eine Topleistung am Platz bringen. Die Admira hat Qualitäten in ihren Reihen und diese jetzt mehr als bewiesen mit dem Sieg gegen Salzburg. Also wir werden da schon eine richtig starke Leistung brauchen, damit wir unseren Lauf einfach fortführen werden", erinnerte der Sturm-Coach an den sensationellen 1:0-Heimerfolg der Niederösterreicher in der Vorwoche über den bisherigen Tabellenführer.

Altach gegen den Negativlauf



Seit dem 4:2-Heimerfolg am 24. Oktober gegen die Admira ist Altach sieglos. Die jüngsten vier Pflichtspiele gingen allesamt verloren. In der Liga gelang dem Team von Trainer Alex Pastoor seit bereits 367 Minuten kein Tor. Und nach dem 0:4-Heimdebakel in der Vorwoche gegen St. Pölten stehen die Rheindörfler auf dem Abstiegsrang. "Die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis", sagte Pastoor vor dem Gastspiel am Samstag (17.00 Uhr) beim Aufsteiger in Ried.

"Die Geschäftsführung, die sportliche Leitung, das Trainerteam und die Mannschaft sitzen alle in einem Boot. Wir arbeiten sieben Tage lang durchgehend daran, um uns aus dieser Situation zu befreien", versicherte der Niederländer am Donnerstagnachmittag. "Wir sind im Abstiegskampf. Wenn man aber aus so einer Situation aufsteht, kann das unglaublich viel Kraft geben", hofft Pastoor auf die Trendwende in Ried.

St. Pölten will Weg in Meistergruppe wahren

Der SKN St. Pölten hat Blut geleckt. Die schon vor zwei Jahren in der Meistergruppe stehenden "Wölfe" liegen als Fünfter nach zehn Runden in dieser Saison auf Kurs. Vier Zähler beträgt der Vorsprung auf die Verfolger, wobei der WAC eine Partie weniger bestritten hat. Im Heimspiel gegen den TSV Hartberg könnte ein Kontrahent am Samstag (17.00 Uhr) vorerst abgehängt werden.

Die Oststeirer halten vor dem Abschluss der Hinrunde des Grunddurchgangs als Zehnter wie die in der Europa League überzeugenden Wolfsberger, die Austria und die SV Ried bei zehn Punkten. Als Teilnehmer im Feld der oberen Sechs in diesem Frühjahr laufen die Hartberger dabei dem in der Vorsaison Erreichten bisher hinterher. Trainer Markus Schopp beklagte oft "Kleinigkeiten", die fehlen würden. Sein Gegenüber Robert Ibertsberger hat "ein klares Ziel" vor Augen. (APA; 11.12.2020)