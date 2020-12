"Hades" war für viele das Spiel des Jahres. Nicht nur im Indie-Bereich,

Das popkulturell spannendste Indie-Game des Jahres ist eigentlich schon im Jahr 2018 erschienen: Dass sich das kleine Multiplayerspiel Among Us diesen Sommer zur wahren Internetsensation entwickelte, zählt zu den sympathischeren Seltsamkeiten in diesem Jahr. 100 Millionen Downloads, teils 60 Millionen Spielerinnen und Spieler pro Tag, vier Millionen davon gleichzeitig – solche Zahlen sind normalerweise den ganz, ganz Großen vorbehalten.

Vermutlich hat auch Corona etwas damit zu tun, dass sich kleine, niederschwellige Indie-Games dieses Jahr so großer Beliebtheit erfreuten, denn nur wenige Wochen vor dem Hype um Among Us meinte man schon, dass mit dem ebenso knuddeligen Multiplayer-Chaosspiel Fall Guys der Überraschungshit des Sommers gefunden wäre. Aber auch abseits dieser zwei Ausnahmetitel konnten Indie-Spiele ihr Publikum fesseln und auch spielerische Nischen bedienen, die von der großen, zunehmend auf Blockbuster und Games-as-a-Service fokussierten Branche fast vergessen wurden.

PlayStation

Kentucky Route Zero

Erhältlich für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Mac.

Es ist vollbracht: Eines der ungewöhnlichsten, intelligentesten und originellsten Spiele des letzten Jahrzehnts ist Anfang des Jahres mit Erscheinen der fünften und letzten Episode endlich final. Kentucky Route Zero ist ein einzigartiges Point&Click-Adventure, das zu gleichen Teilen dem Magischen Realismus, David Lynch und jeder Menge anderer schlauer Kunst verpflichtet ist – eine "tragische Gespenstergeschichte über den amerikanischen Traum" hat es die Videospielkritikerin Laura Hudson genannt.

Das minimalistisch-schöne, von einem unfassbar guten Soundtrack untermalte Abenteuer ist ein Spiel, über das noch in Jahrzehnten gesprochen werden werden wird – wegen seiner Tiefgründigkeit, seiner ästhetischen Besonderheit und seiner Atmosphäre, die es wirklich einzigartig macht. Ein Meisterwerk zwischen Pop, Kunst und Interaktion, seit Fertigstellung 2020 auch für Konsolen erhältlich.

IGN

Amnesia – Rebirth

Erhältlich ab 18 Jahren für PS4, Windows, Linux.

Ein Spiel, dessen erster Teil mitdefiniert hat, wie moderner Horror nicht nur im Indie-Bereich aussieht, kehrt zurück. Der dritte Teil der legendären Horrorspielserie begeistert durch meisterhafte Atmosphäre, furchterregende Monster und eine Geschichte mit emotionaler Resonanz – auch wenn für manche Fans der Wechsel zu einer stärker narrativ agierenden Hauptfigur und viele Flashbacks nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist.

Die STANDARD-Rezension sieht wie der Rest der internationalen Presse allerdings bei weitem mehr Licht als Schatten: "Wer das Original verehrt, die bewährten Spielmechaniken in neuem Setting und mit so manchem überraschenden Twist ein weiteres Mal erleben will und den zentralen Mythos der Reihe weiter aufdecken möchte, wird nicht enttäuscht werden, doch man muss kein Kenner der Serie sein, um sich hier aufs Beste unterhalten und zum Fürchten gebracht zu fühlen. … Amesia: Rebirth ist ohne Wenn und Aber eines der besten Horrorspiele der letzten Jahre."

Playstack

Mortal Shell

Erhältlich für Windows, Xbox One und PS4.

Ein Indiespiel muss trotz Mini-Budget nicht schlechter aussehen als viel größere Produktionen – das stellte das Actionrollenspiel Mortal Shell im Sommer auf beeindruckende Art und Weise unter Beweis. Das sich bis in Details am großen Vorbild Dark Souls orientierende Spiel weiß trotz vielfacher Verbeugung vor den originalen mit kleinen und größeren Innovationen zu überzeugen und ist ein rundum gelungenes, hoch konzentriertes Dark-Fantasy-Abenteuer nicht nur für Souls-Fans, die schon alles haben.

Die STANDARD-Rezension war überzeugt: "Mortal Shell ist trotz kleiner Schwächen und budgetbedingter Abstriche das beste Souls-like seit langem, ein höchst fokussiertes, seine Möglichkeiten perfekt nutzendes kleines Spiel, das dadurch durchaus mit den Großen mithalten kann. … Ein absolut gelungener Erbe, für Fans ebenso wie für Neueinsteiger ins Genre."

Paradox Interactive

Crusader Kings 3

Grand-Strategy-Fans wissen, dass neben Civilization nur Platz für einen ebenbürtigen Genrekönig ist, und der heißt Crusader Kings. Der Mittelalter-Politiksimulator ist in seiner dritten Inkarnation zugänglicher und zugleich komplexer als je zuvor und für viele, nicht nur für Indie-Freunde, Anwärter auf das Spiel des Jahres. Als Oberhaupt eines beliebigen Fleckchens Erde zwischen Irland und Japan leitet man die Geschicke einer hochmittelalterlichen Dynastie, mit allem, was dazugehört.

Weil es sich ganz auf Leben und Entscheidungen einzelner Personen statt auf Staaten oder Königreiche konzentriert, spielen Verwandtschaft und persönliche Beziehungen zu Verbündeten, Nachbarn und Feinden die Hauptrolle. Weltliche wie sakrale mittelalterliche Bürokratie, gewagte Intrigen und großzügige Heiratspolitik sind dabei wichtiger als Feldzüge. Wer sich einmal in diesen endlosen Geschichtengenerator eingearbeitet hat, kommt schwer wieder heraus. Auch DER STANDARD war angetan.



PlayStation

Spelunky 2

Erhältlich für PS4 und Windows.

Teil eins zählt für Kenner zu einer kleinen Handvoll "perfekter Spiele", mit Teil zwei hat Indie-Starentwickler Derek Yu das Patentrezept verfeinert und für Neueinsteiger und Veteranen fein variiert. Als Mini-Indiana steigt man im Original wie im Nachfolger in jedes Mal neu generierte gefährliche Höhlen und Tempel ab, kämpft gegen fiese Monster und sammelt Gold und hilfreiche Gegenstände. Beim Tod geht’s retour an den Start.

Als Blaupause des riesige Erfolge feiernden Rogue-lite-Genres spielt auch Spelunky 2 in einer eigenen Liga: schwierig, aber immer fair, voller Geheimnisse und Charme und quasi endlos wiederspielbar. Ein Instant-Klassiker, der große Neuerungen am ohnedies genialen Spielkonzept nicht nötig hatte.

RoManTikov

Townscaper

Erhältlich für Windows und Mac (Early Access).

Spielzeug oder Spiel? Egal, denn wichtig ist nur, dass man mit Oskar Stålbergs knuffigem Statdtbaukasten entspannt und kreativ studenlang sowohl sein inneres Kind wie auch den Architekten in uns allen so richtig ausleben kann. Clevere Algorithmen machen jeden Klick zum malerisch perfekten Anbau, seit dem Early-Access-Release im Sommer sind neue Gebäudemöglichkeiten sowie Beleuchtungsoptionen dazugekommen.

Zum Preis eines Eiskaffees – oder Glühweins, je nach Saison – bekommt man hier eine kleine Wunderwelt für wirklich jedes Alter geboten. Wir haben es gesagt und stehen zu unserer Warnung: "Einen derart hübschen, charmanten und minimalistischen Städtebaukasten wie Townscaper hat man noch nie gesehen: Dank schlauen Designs und faszinierenden algorithmischen Innenlebens ist es ein verblüffend immersives, sehr kreatives und entspannendes Aufbauspiel(zeug) für wirklich jeden. Aber Vorsicht: In dieser Miniwelt kann man stundenlang versinken."

worthplayingvideos

Amazing Cultivation Simulator

Erhältlich für Windows.

Dass dieses Spiel in der Tradition von Rimworld und Dwarf Fortress aus dem Nichts gekommen wäre, kann man nur bedingt sagen, denn der seit Januar im Early Access verfügbare Amazing Cultivation Simulator hat sich bislang 700.000 Mal an eine begeisterte Fanbasis verkauft – allerdings bis Dezember nur in China. Seit kurzem ist das Spiel mit dem sperrigen Titel final und vor allem in englischer Übersetzung erschienen und hat sich seinen Platz auf dieser Liste redlich verdient.

Aber Vorsicht: ACS wartet dank hoher Komplexität und vor allem viel Lokalkolorit mit zwei Lernhürden auf, einer spielerischen und einer kulturellen – immerhin gilt es hier stets auch auf Feng Shui, Chi, Fünf-Elemente-Lehre und jede Menge andere taoistische Konzepte zu achten. Wer sich allerdings einmal so richtig in den Aufbau seines perfekten Klosters verbissen hat, in dem Novizen mit viel Mikromanagement und Planung zu wahren Halbgöttern "kultiviert" werden, hat hier eine Sandbox, in der man wochen- und monatelang tüfteln und sich verlieren kann. Ein Geheimtipp und Vorbote des nach wie vor schlafenden Riesen China als Games-Land.

Xbox

Call of the Sea

Erhältlich für Windows, Xbox One und Xbox Series X/S

Auch dieses Spiel hat es von einem späten Start Anfang Dezember geradewegs in die Top Ten geschafft: Als einer der frühen Indies auf der neuen Xbox macht das farbenfrohe First-Person-Abenteuer Lust auf Inselromantik. Als Gemahlin eines im polynesischen Archipel verschollenen Forschers macht man sich auf, die dunklen Rätsel eines nur auf den ersten Blick idyllischen Sehnsuchtsortes zu erforschen, denn natürlich birgt die scheinbar menschenleere Insel ein dunkles Geheimnis..

Auch wenn Anklänge an H. P. Lovecraft beabsichtigt sind, ist Call of the Sea kein Horrorgame, sondern ein ebenso atmosphärisches wie schlaues Rätselspiel, in dem sich gelungene Puzzles und spannend erzählte Story zu einem tollen Abenteuer für kalte Winterabende verbinden. Das Debütspiel eines europäischen Indieteams aus Griechenland und Spanien ist ein Fest für Entdecker und Rätselfreunde.

Thunder Lotus Games

Spiritfarer

Erhältlich für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch

Als Ersatzfrau für den Fährmann ins Jenseits einer bunten Schar an charakterstarken Tierwesen in den Tod zu helfen – das klingt makaber, ist aber die Handlung eines der hübschesten und herzerwärmendsten Abenteuer des Jahres. Das kanadische Studio Thunderlotus hat mit seinem knuffigen Managementspiel eines der absoluten Feelgood-Spiele des Jahres geschaffen – das kommt wie gerufen.

In der Rezension zeigt sich DER STANDARD überzeugt. "Spiritfarer ist ein lebensbejahendes, gemütvolles und durch und durch liebenswertes Spiel, das einem durch seinen entspannten Rhythmus und seine tollen Charaktere ans Herz wächst. Dabei schafft es das Spiel, durchaus ernste, große Themen mit einer Komplexität zu behandeln, die nicht nur in diesem Medium selten ist."

Nintendo

Hades

Erhältlich für Windows, Mac und Nintendo Switch.

Das Beste kommt zum Schluss: Das Action-Rogue-lite Hades hat bereits über eineinhalb Jahre Early Access hinter sich, im September 2020 erfolgte mit dem Release aber endgültig die Bestätigung, dass dem US-Studio Supergiant Games, bekannt durch Bastion, Transistor und Pyre, mit seinem hinreißend illustrierten und vertonten Ausbruch aus der mythischen griechischen Unterwelt ein ganz großer Wurf gelungen ist. Als immer wieder auferstehender Göttersohn Zagreus kämpft man sich rasant durch ein immer wieder neues Jenseits, verbessert laufend Ausrüstung und Waffen und plaudert nur scheinbar nebenbei mit einem großartig vertonten Figurenpersonal der antiken Mythologie. Schon bei der Early-Access-Rezension im August 2019 sah DER STANDARD einen "modernen Genreklassiker".

Das Ausnahmespiel hatte auch bei den diesjährigen Game Awards Anfang Dezember seinen großen Auftritt: Mit acht Nominierungen, darunter für das beste Spiel des Jahres, "best game direction", "best narrative", "best art direction", "best score and music", "best performance", "best indie" und "best action" wurde der Indie-Underdog nur vom AAA-Schlachtschiff The Last of Us 2 in den Schatten gestellt. Ausgezeichnet wurde Hades dann "nur" mit den Awards für das beste Actionspiel und – das beste Indie-Game des Jahres. (Rainer Sigl, 27.12.2020)