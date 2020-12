Der Mensch ist die Hauptursache für das sechste große Massenaussterben der Erdgeschichte. Umso bemerkenswerter sind anthropogene Eingriffe in die Natur, die einen positiven Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt leisten. Beispiele dafür sind Schutzgebiete für Orang-Utans auf Borneo oder die Zucht von Przewalski-Pferden samt Auswilderung in der Mongolei. Es gibt aber auch Vorzeigeprojekte in nächster Umgebung, die oft unterschätzt sind. Dazu zählen die zahlreichen Karpfenteiche im Waldviertel.

Seit Jahrhunderten werden im nördlichen Niederösterreich Gewässer angelegt, um darin Karpfen zu züchten. Heute gibt es im Waldviertel 1700 Teiche, von denen viele für die Fischzucht genutzt werden. Kulinarisch ist der Karpfen umstritten: Der ihm oft nachgesagte schlammige Geschmack verschwindet aber, wenn die Fische vor dem Verzehr in Frischwasserbecken gehalten werden. Unumstritten ist, dass die Produktion von Karpfen bei weitem umweltfreundlicher ist als die Jagd auf ihre maritimen Verwandten.

Insektensterben bremsen

Neben nachhaltigen Nahrungsmitteln bieten die Karpfenteiche zusätzliche Vorteile für die Umwelt. Der Wasserökologe Martin Kainz vom Wassercluster Lunz der Donau-Universität Krems, der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur Wien beschäftigt sich seit langem mit Nahrungsketten in Gewässern. Zuletzt konnte er im vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt Aquaterr zeigen, dass etwa der Jägerteich in Waidhofen an der Thaya mit einer Größe von 40 Hektar pro Tag 15 Kilogramm an Insekten-Biomasse hervorbringt.

Die Karpfenteiche leisten damit nicht nur einen wichtigen Beitrag dazu, das Insektensterben zu bremsen, sondern bieten zugleich die Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Tiere. Für die Artenvielfalt spielt die Verteilung der Teiche eine wichtige Rolle, sagt Kainz: "Wenn es nur ein paar Hotspots gibt, hat man an ein paar Stellen Biodiversität. Im Waldviertel gibt es diese Teiche sehr weitläufig, wodurch breitflächig eine hohe Biodiversität sichergestellt werden kann." (Tanja Traxler, 13.12.2020)