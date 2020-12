Das Verfassungsgericht hatte die mit Spannung erwartete Entscheidung, ob das Verbot der Sterbehilfe in Österreich weiterbestehen soll, im Oktober vertagt. Foto: APA / Georg Hochmuth

Mit großer Spannung wurde die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) erwartet, ob das Verbot der Sterbehilfe in Österreich weiterhin bestehen soll. Die Beratungen darüber hatten im Juli begonnen, im September hatte der VfGH eine mehrstündige öffentliche Verhandlung dazu abgehalten. Vier Antragsteller, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, wollten die Strafbarkeit der "Tötung auf Verlangen" und der "Mitwirkung am Selbstmord" kippen.

Am späten Freitagnachmittag haben die Höchstrichter nun ihre Entscheidung bekannt gegeben. Sie fiel so aus:

Verbot der Hilfeleistung zum Selbstmord aufgehoben

Als verfassungswidrig aufgehoben hat der VfGH jene Bestimmung im Strafgesetzbuch, die die Hilfeleistung zum Selbstmord unter Strafe stellt. Es sei verfassungswidrig, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten, so die Verfassungsrichter. Diese Gesetzespassage im Strafgesetzbuch (§ 78 StGB) verstoße gegen das Recht auf Selbstbestimmung, weil der Tatbestand "jede Art der Hilfeleistung unter allen Umständen verbietet". Die Aufhebung der Bestimmung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 in Kraft.

Verleiten zum Suizid, Tötung auf Verlangen verboten

Nicht verfassungswidrig ist dagegen der zweite Teil der Strafbestimmung, wonach das "Verleiten zum Suizid" verboten ist. Weiterhin verboten bleibt auch die Tötung auf Verlangen, um die es in Paragraph 77 StGB geht.

In seinen Begründungen führte der VfGH aus, dass das Recht auf freie Selbstbestimmung auch das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben umfasse. Und es beziehe sich auch auf das Recht des Sterbewilligen, die Hilfe eines dazu bereiten Dritten in Anspruch zu nehmen. Beruhe die Entscheidung zur Selbsttötung auf der freien Selbstbestimmung des Betroffenen, so sei das vom Gesetzgeber zu respektieren.

Missbrauch verhindern

Der Gesetzgeber habe aber Maßnahmen gegen Missbrauch vorzusehen, damit die betroffene Person ihre Entscheidung zur Selbsttötung nicht unter dem Einfluss Dritter fasse.

Jemanden zur Selbsttötung zu verleiten bleibe verboten, eben weil die Entscheidung, sich mit Hilfe eines anderen zu töten nur dann grundrechtlich geschützt sei, wenn sie frei und unbeeinflusst getroffen wird.

Im Fall der Aufhebung des Verbots der Tötung auf Verlagen wäre die Tötung eines Menschen als Mord oder Totschlag zu verfolgen, so die Verfassungsrichter. Die Bedenken der Antragsteller gegen die Strafbestimmung wären damit nicht ausgeräumt.

Gekippt haben die Verfassungsrichter am Freitag auch das Kopftuchverbot an Volksschulen. Das unter Türkis-blau im Jahr 2019 beschlossene Gesetz widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz. (red, 11.12.2020)