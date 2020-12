"Tasso!" am Landestheater Vorarlberg. Anja Köhler

THEATER

"Erlaubt ist, was gefällt", findet Tasso. "Erlaubt ist, was sich ziemt", sagt die Prinzessin. Und was sonst noch so im Lustschloss des Goetheschen Künstlerdramas passiert, zeigt der Stream der Tasso! -Inszenierung vom Landestheater Vorarlberg, der für 24 Stunden online ist, ab Freitag, 11. 12., 19.30 Uhr. (afze)





KONZERT

Ein Blick in die Ferne: Weltstar und Bassbariton Bryn Terfel wird (am 12. 12., 19.00) in der Kathedrale in Brecon (Wales) ein besinnliches Konzert geben. Mit Kollegen und Kolleginnen präsentiert er ein Programm zwischen Stille Nacht, Schubert und Wagner. Es ist Terfels Beitrag zur Reihe "Met Stars Live in Concert". (tos) metopera.org





KUNST

Die tosende Eröffnung bleibt dieses Jahr leider aus. Dafür können die Abschlussarbeiten der Diplomandinnen der Akademie der bildenden Künste Wien ausgestellt werden. Und zwar heute, Samstag, Montag und Dienstag immer von 11 bis 18.30 Uhr. Parcours-Stationen sind in der Ungargasse, Kurzbauergasse plus online. (kr)





LITERATUR

Kein gedrucktes Wort ohne jeweilige Typografie. 44 Künstlerinnen und Autoren haben es im Band Schriftlinien – Transmediale Poesie (edition ch 2020) mit der Grundlinie der Buchstaben aufgenommen. Am Samstag (14–16 Uhr) wird das Buch im Youtube-Stream live aus der Kulturtankstelle Ottakring vorgestellt. (afze)