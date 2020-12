Rapid setzt sich Sieg gegen WSG zum Ziel – WAC will gegen Austria auch in der Liga ein "bisschen nachlegen"

Das Beste, was der österreichische Fußball derzeit zu bieten hat: Salzburg gegen den LASK.

Salzburg/Linz – Red Bull Salzburg hat am Sonntag im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga die Gelegenheit, sich über das Ausscheiden in der Champions League hinwegzutrösten. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den LASK wäre der Titelverteidiger wieder Tabellenführer und damit nach Ansicht von Zlatko Junuzovic an seinen angestammten Platz zurückgekehrt. "Wir wollen zeigen, dass wir Salzburg sind und nach ganz oben gehören", erklärte der Mittelfeldspieler.

In der Vorwoche ging die Spitzenposition durch eine überraschende 0:1-Niederlage bei der Admira um einen Punkt an den LASK verloren, am Mittwoch folgte das bittere Heim-0:2 in der "Königsklasse" gegen Atletico Madrid. Dennoch ist die Zuversicht bei Junuzovic vor dem Duell mit den Linzern groß. "Solche Spiele machen Spaß. Wir wollen unbedingt Rang eins haben, auch wenn dann noch nichts entschieden ist", sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

Junuzovic: "Es wird ein enger Kampf"



Den LASK sieht Junuzovic als "einen der Herausforderer" um den Meistertitel. "Bei ihnen passt die Chemie in der Mannschaft wie bei uns. Es wird ein enger Kampf, alles ist möglich." Um gegen die Oberösterreicher zu reüssieren, sei im Vergleich zum Admira-Match eine deutliche Steigerung nötig. "Gradmesser müssen unsere Leistungen in der Champions League sein", meinte Junuzovic, der sich im Europa-League-Sechzehntelfinale ein Kräftemessen mit Bayer Leverkusen wünscht. "Ein Duell im Mittelfeld mit Julian Baumgartlinger wäre interessant."

Dass es für die "Bullen" nicht in der Champions League weitergeht, liegt dem 33-Jährigen noch etwas im Magen. "Natürlich ist es bitter, nicht das ganz Große erreicht zu haben. Doch wir haben super mitgehalten. Die entscheidenden Momente waren leider nicht auf unserer Seite."

Im Gegensatz zu Salzburg schloss der LASK seine Gruppenphase mit einem Sieg ab – das 3:1 bei Ludogorez Rasgrad war jedoch zu wenig für den Aufstieg. Immerhin brachte der Erfolg in Bulgarien zusätzliches Selbstvertrauen. "Unser Ziel muss es sein, mit höchster Intensität zu spielen und Salzburg vor große Probleme zu stellen. Wenn wir das schaffen, haben wir eine große Chance auf ein gutes Resultat", prophezeite Trainer Dominik Thalhammer.

Das Duell mit Rasgrad sei nicht mit jenem mit den "Bullen" zu vergleichen. "Es wird sicher nicht so sein, dass wir diese Dominanz am Sonntag ausspielen können", vermutete Thalhammer.

Rapid plant Heimsieg ein



Nach dem Out in der Europa-League verlagert sich der Fokus von Rapid auf die heimischen Bewerbe. In der Liga fehlen dem Tabellendritten nur zwei Punkte auf Spitzenreiter LASK und ein Zähler auf den Zweiten Red Bull Salzburg. Um weiter oben dran zu bleiben, ist am Sonntag ein Heimsieg über WSG Tirol eingeplant, das 2:2 gegen Molde ist abgehakt. "Wir müssen jetzt national denken und werden alles dafür tun, um einen Dreier einzufahren", sagte Coach Dietmar Kühbauer.

Der Burgenländer ist auf harte Gegenwehr eingestellt, immerhin holten die Wattener aus ihren jüngsten vier Partien neun Punkte. Lediglich gegen Sturm Graz setzte es eine Niederlage. "Und auch da hätten sie durchaus mehr mitnehmen können", erklärte Kühbauer.

Austria beim WAC



Der WAC will sich die Feierlaune in der Liga nicht verderben lassen. Der Blick auf die Tabelle offenbart vor dem Heimspiel gegen die strauchelnde Austria Nachholbedarf. In der Europa League sensationell in der K.o.-Phase, liegen die Wolfsberger als Siebenter in der Meisterschaft hinter ihren Ansprüchen. Mit einem Sieg über die Wiener am Sonntag (14.30 Uhr) bliebe zumindest der Anschluss an die Top Sechs gewahrt. Für den WAC wäre es der erste Liga-Heimerfolg in dieser Saison.

Die Austria ist derzeit mit dem WAC zwar punktegleich, die Stimmungslage bei den Violetten ist jedoch eine gänzlich andere. Von internationalen Ehren können sie derzeit nur träumen. Aus sieben Punkten nach vier Runden sind in den darauf folgenden sechs Meisterschaftsspielen nur drei dazugekommen. Ein Erfolgserlebnis gelang der Austria seit Ende Oktober nur im ÖFB-Cup gegen Hartberg. Beim 0:4 gegen Sturm Graz ging das junge Team nach Rot für den nun gesperrten Dominik Fitz im Finish zuletzt völlig unter. (APA; 11.12.2020)



Sonntag:

Wolfsberger AC – FK Austria Wien (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 14.30 Uhr). Saisonergebnisse 2019/20: 3:0 (h), 1:1 (a).

WAC: Kofler – Novak, Peric, Baumgartner, Scherzer – Taferner, Leitgeb, Liendl, Wernitznig – Joveljic, Peretz

Ersatz: Kuttin – Rnic, Giorbelidze, Stratznig, Sprangler, Vizinger

Es fehlt: Lochoshvili (gesperrt)

Austria: Pentz – Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner – Wimmer, Hahn, Zwierschitz, Sarkaria – Monschein, Pichler

Ersatz: Kos – Schösswendter, Ebner, Sax, Grünwald, Jukic, Turgeman

Es fehlen: Fitz (gesperrt), Edomwonyi (Probleme mit Patellasehne), Jarjue (muskuläre Probleme), Demaku (nach Schulter-OP)

Fraglich: Madl (Wadenprobleme)

* * *

SK Rapid Wien – WSG Tirol (Wien, Allianz Stadion, 14.30 Uhr). Saisonergebnisse 2019/20: 2:0 (a), 2:0 (h)

Rapid: Gartler – Sulzbacher, Sonnleitner, Greiml, Ullmann – Ibrahimoglu, Schuster – Demir, Knasmüllner, Arase – Fountas

Ersatz: Strebinger – Schick, Hofmann, Barac, Stojkovic, Ritzmaier, Grahovac, Kara

Es fehlen: D. Ljubicic (Bänderriss), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Dedic, Yeboah

Ersatz: Ozegovic – Hager, Naschberger, Smith, Anselm, Baden Fredriksen, Pranter

* * *

Red Bull Salzburg – LASK (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr). Saisonergebnisse 2019/20: 2:2 (a), 2:3 (h), 3:1 (h), 3:0 (a); Cup-Semifinale: 1:0 (h)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Junuzovic, Camara, Szoboszlai – Daka, Koita

Ersatz: Coronel – Onguene, Vallci, Susic, Okugawa, Okafor, Adeyemi

Es fehlt: Bernede (Aufbautraining)

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Madsen, Renner – Gruber, Eggestein, Goiginger

Ersatz: Gebauer – Tscheberko, Ramsebner, Plojer, Michorl, Potzmann, Balic, Reiter

Es fehlen: Karamoko (Muskelfaserriss), Raguz (Kreuzbandriss), Grgic (Muskelbündelriss), Filipovic (Hüfte)

Fraglich: Michorl (Muskelblessur)