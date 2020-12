Zweimal gibt es Yul Brynner auf Arte zu sehen: in der Doku "Hollywoods Kahlkopf von Format" um 16.10 Uhr und in "Die glorreichen Sieben" um 20.15 Uhr. Foto: Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo

09.05 MATINEE

Beethoven reloaded Eine Annäherung an die Komponisten-Ikone aus unterschiedlichen Perspektiven, bei der Beethoven-Liebhaber aus aller Welt zu Wort kommen. Im Anschluss um 10.00 gibt es Rudolf Buchbinders Auftritt aus dem Jahr 2011 im Wiener Musikverein mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur, op. 15. Bis 10.40, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Pamela Rendi-Wagner Fragen an die SPÖ-Partevorsitzende stellen Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.10 DOKUMENTATION

Yul Brynner – Hollywoods Kahlkopf von Format(F 2019, Benoit Gautier, Jean-Frédéric Thibault) 1920 in Wladiwostok geboren, war Yul Brynner der erste kahlgeschorene Hollywood-Held. Bevor er den Glatzkopf sexy machte, tingelte er unter anderem als Musiker durch Pariser Nachtclubs. Außer in der Dokumentation gibt es Brynner auch um 20.15, ebenfalls auf Arte, in John Sturges’ Westernklassiker Die glorreichen Sieben, einem Remake von Akira Kurosawas Die sieben Samurai, zu sehen. Bis 17.05, Arte

20.10 DOKUMENTARFILM

Another Life(A 2019, Jan Prazak) In seinem Dokumentarfilm Another Life erzählt Jan Prazak von Alex, der als Einsiedler an der irischen Westküste sein Leben vor allem mit Tieren teilt. Der Filmemacher ist auch bei Lukas Maurer für ein Gespräch zu Gast. Bis 21.40, Okto

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: 2020 – Die Weltpolitik im Schatten der Pandemie Gäste bei Claudia Reiterer: Karoline Edtstadler (Ministerin für EU und Verfassung, ÖVP), Sigmar Gabriel (ehemaliger Vizekanzler, SPD), Susanne Weigelin-Schwiedrzik (Ostasien-Expertin, Universität Wien) und Hannelore Veit (ORF-Korrespondentin in Washington). Bis 23.05, ORF 2

23.25 LITERATURVERFILMUNG

Bram Stoker’s Dracula(USA 1992, Francis Ford Coppola) Barock, ausladend und doch erstaunlich nahe an der literarischen Vorlage: 1992 brachte Francis Ford Coppola seine opulente Verfilmung von Bram Stokers Dracula heraus. In der Rolle des blutdürstigen Prinzen brilliert Gary Oldman, ihm auf den Fersen: Anthony Hopkins als Van Helsing. Bis 1.20, ZDF Neo (Karl Gedlicka, 12.12.2020)