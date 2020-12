Tagesüberblick Coronavirus

Bayerns Ministerpräsident Söder verkündet schärfere Maßnahmen, Massentests in Vorarlberg und Tirol beendet

Die Teilnahme an den Massentests in den Bundesländern war am zweiten Tag gering, in Vorarlberg und Tirol nahmen in etwa ein Drittel der Bevölkerung teil. Die Corona-News im Überblick