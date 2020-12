Ziiiiieeeehhh Foto: EPA/MOMOT

Planica – Michael Hayböck nimmt den zweiten Tag der Skiflug-WM in Planica als Medaillenanwärter in Angriff. Nach zwei von vier Durchgängen rangierte der 29-jährige Oberösterreicher, der auf 245,5 und 217 m kam, an der vierten Stelle. Der Deutsche Karl Geiger (241/223,5) führte 4,6 Punkte vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (221/229,5). Hayböck fehlten 2,8 Punkte auf den drittplatzierten Deutschen Markus Eisenbichler (220/247), der im zweiten Versuch bei der Tagesbestweite landete.

Der Tiroler Philipp Aschenwald (201,5/218) war 18., Gregor Schlierenzauer (193/199,5) rangierte an der 26. Stelle. (APA, 11.12.2020)

Ergebnisse des Einzelbewerbs der Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica vom Freitag – Zwischenstand nach 2 von 4 Durchgängen:

1. Karl Geiger (GER) 431,2 (241,0/223,5)

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 426,6 (221,0/229,5)

3. Markus Eisenbichler (GER) 425,7 (220,0/247,0)

4. Michael Hayböck (AUT) 422,9 (245,5/217,0)

5. Robert Johansson (NOR) 411,4 (220,0/228,5)

6. Yukiya Sato (JPN) 408,9 (222,0/229,0)

7. Piotr Zyla (POL) 408,5 (221,5/224,5)

8. Kamil Stoch (POL) 399,0 (213,0/229,0)

9. Jewgenij Klimow (RUS) 397,0 (237,0/208,0)

10. Andrzej Stekala (POL) 396,5 (224,5/215,5)

Weiter:

18. Philipp Aschenwald (AUT) 366,7 (201,5/218,0)

26. Gregor Schlierenzauer (AUT) 342,5 (193,0/199,5)

Nicht für zweiten Durchgang der besten 30 qualifiziert u.a.: 34. Timon-Pascal Kahofer (AUT)