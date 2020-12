Die Roboter von Boston Dynamics können in verschiedenen Bereichen genutzt werden Foto: Boston Dynamics

Der vierbeinige Roboter „Spot“ von Boston Dynamics hat mit seiner grazilen Gangart und hundeähnlichen Gestalt in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nun gehört die Mehrheit des Robotikunternehmens dem südkoreanischen Konglomerat Hyundai Motor Group. Wie der Konzern bestätigte, kaufte Hyundai 80 Prozent des US-amerikanischen Unternehmens um 1,1 Milliarden US-Dollar. 20 Prozent bleiben dem japanischen Mutterunternehmen Softbank.

Schlüsseltechnologien

Wie Bloomberg berichtete laufen die Verhandlungsgespräche bereits seit November, der Abschluss der Akquisition wird für Juni 2021 erwartet. Den Kauf begründet Hyundai damit, dass die Robotikfirma "über mehrere Schlüsseltechnologien für Hochleistungsroboter verfügt, die mit Wahrnehmung, Navigation und Intelligenz ausgestattet sind".

Automatisierte Logistik und Dienstleistungen

Die Investition soll Hyundais Entwicklung von Service- und Logistik-Robotern anspornen. Der Roboter-Hund "Spot" ist beispielsweise in der Lage Aufgaben zu erledigen, und in Terrain zu agieren, das für andere, typische Roboter ungeeignet ist. Ebenfalls von Boston Dynamics entwickelt wurde eine 3D-Sicht-Lösung, die Roboter-Armen ermöglicht, visuell dreidimensional Objekte zu erfassen. Für nächstes Jahr wird ein mobiler Roboter für Lagerhäuser erwartet.

Boston Dynamics

Neben Roboter, die für die Automatisierung von Logistikaufgaben zum Einsatz kommen sollen, plant Hyundai auch sein Robotik-Angebot im Dienstleistungssektor zu erweitern. In Zukunft sollen somit humanoide Roboter bei der Pflegearbeit in Krankenhäusern aushelfen. Auch in diesem Bereich hat Boston Dynamics bereits Durchbrüche feiern können. Der zweibeinige Roboter "Atlas" ist in der Lage, Handstände und Saltos auszuführen, sowie Hindernisläufe zu absolvieren.

AwesomeTech

Standortvorteile

Die US-amerikanischen Niederlassungen Boston Dynamics’ in Boston und im Silicon Valley seien ebenfalls vorteilhafte Standorte, die die Rekrutierung neuer Entwickler und die Zusammenarbeit mit potentiellen Partnern erleichtern können, so Hyundai. Boston Dynamics wurde 1992 gegründet, und 2013 von Google gekauft. Alphabet verkaufte das Robotikunternehmen 2017 an das japanische Konglomerat Softbank. (red, 12.12.2020)