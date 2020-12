Foto: AFP/Cacace

Abu Dhabi – Max Verstappen hat am Samstag erstmals in dieser Saison und zum insgesamt dritten Mal eine Poleposition in der Formel 1 erreicht. Der Niederländer setzte sich im Qualifying für den Grand Prix von Abu Dhabi im Red Bull 0,025 Sekunden vor dem Finnen Valtteri Bottas durch und beendete damit die seit 2014 andauernde Mercedes-Serie in dem Emirat. Weltmeister Lewis Hamilton wurde bei seinem Comeback nach einer Coronainfektion Dritter (0,086) hinter seinem Mercedes-Teamkollegen.

Sebastian Vettel verpasste im letzten Qualifying für Ferrari zum 13. Mal in Serie die letzte Phase (Q3). (APA, 12.12.2020)

Ergebnisse Qualifying

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:35,246 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,025 Sek.

3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,086

4. Lando Norris (GBR) McLaren +0,251

5. Alexander Albon (THA) Red Bull +0,325

6. Carlos Sainz (ESP) McLaren +0,569

7. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri +0,717

8. Lance Stroll (CAN) Racing Point +0,800

9.* Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,819

10. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +0,996

11. (nach Q2 ausgeschieden) Esteban Ocon (FRA) Renault

12. Daniel Ricciardo (AUS) Renault

13. Sebastian Vettel (GER) Ferrari

14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo

15.** Sergio Perez (MEX) Racing Point

16. (nach Q1 ausgeschieden) Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo

17.** Kevin Magnussen (DEN) Haas

18. George Russell (GBR) Williams-Mercedes

19. Pietro Fittipaldi (BRA) Haas-Ferrari

20. Nicholas Latifi (CAN)

* Rückversetzung um 3 Plätze (Kollision mit Perez im Grand Prix von Sakhir)

** Rückversetzung ans Ende der Startaufstellung (Wechsel von Antriebskomponenten)