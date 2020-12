Planica – Weltrekordhalter Stefan Kraft wird für den Teambewerb bei den Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica nicht rechtzeitig fit. "Nach seinen am Donnerstag im Training erneut akut gewordenen Schmerzen im Rücken- und Leistenbereich hat er sich nach weiteren, medizinischen Untersuchungen am Freitag in Innsbruck entschieden, am morgigen WM-Teambewerb nicht teilzunehmen", erklärte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Samstag unmittelbar vor der Einzel-Entscheidung (16.00 Uhr).

Am Donnerstag hatte Kraft, der eben erst von einer Corona-Erkrankung genesen war, sein Antreten im Einzelbewerb am Freitag und Samstag absagen müssen. Der 27-jährige Weltcup-Titelverteidiger hatte auch schon in der Saisonvorbereitung mit Rückenproblemen zu kämpfen gehabt. (APA, 12.12.2020)