Bhutan limitiert seine Kontakte zur restlichen Welt bewusst. Foto: Imago / Robert Harding

Tel Aviv – Israel hat diplomatische Beziehungen zum Königreich Bhutan im östlichen Himalaya aufgenommen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am Samstagabend mit, er begrüße den Schritt. "Wir sind in Kontakt mit weiteren Staaten, die mit uns diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Eine Unterzeichnungszeremonie fand nach Angaben des Außenministeriums im Amtssitz des israelischen Botschafters in Indien statt.

Erst am Donnerstag hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass nach den Emiraten, Bahrain und dem Sudan auch Marokko die Beziehungen zu Israel normalisieren will. Er sprach von einem "historischen Durchbruch". Die USA erkennen im Gegenzug als bisher einziger westlicher Staat die marokkanische Souveränität über die Westsahara an. Marokko hatte das Gebiet nach dem Ende der spanischen Kolonialherrschaft besetzt.

"Kreis der Anerkennung wächst"

Der israelische Außenminister Gabi Aschkenasi sagte, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Bhutan zeige, dass "der Kreis der Anerkennung Israels wächst". Es sei "ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Vertiefung der Beziehungen Israels in Asien".

Bisher pflegten lediglich 53 Staaten diplomatische Beziehungen mit Bhutan, das seine Beziehungen zum Ausland aus eigenem Antrieb nur sehr vorsichtig reguliert. Erst seit wenigen Jahren verfolgt das Königreich einen Kurs der vorsichtigen Öffnung. Deutschland etwa nahm erst im vergangenen Monat Beziehungen mit Bhutan auf. Österreich pflegt schon seit 1989 diplomatische Beziehungen mit Bhutan. Im Rahmen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) etablierte sich bereits seit den späten 1970er-Jahren eine enge Zusammenarbeit beider Länder. Bhutan ist zudem eines der Schwerpunktländer der OEZA. Zur Abwicklung der österreichischen Entwicklungshilfeprojekte wurde 1994 in der bhutanischen Hauptstadt Thimphu ein Koordinationsbüro der Austrian Development Agency (ADA) eröffnet. (APA, 12.12.2020)