Viel gelaufen, nix getroffen: In den Top-6 der Premier League ist keine Mannschaft aus Manchester vertreten. Foto: EPA

Manchester – Vier Tage nach dem Aus in der Champions League hat der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ein Erfolgserlebnis im Derby verpasst. Gegen Vizemeister City mussten sich die Red Devils im 151. Ligaduell im heimischen Old Trafford mit einem 0:0 zufrieden geben.

Nach vier Siegen in Folge in der Premier League bleibt die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer damit zwar einen Punkt vor dem Stadtrivalen, verpasste aber den Sprung auf einen Europacupplatz. In einem von der Taktik geprägten Spiel mieden beide Teams das letzte Risiko.

Am vergangenen Dienstag hatte United bei RB Leipzig 2:3 verloren und war damit in die Europa League abgestiegen. City war dagegen als Gruppensieger souverän ins Achtelfinale eingezogen. Das Team von Trainer Pep Guardiola ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, hinkt aber in der Meisterschaft ebenfalls den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

Im Abendspiel am Samstag hat Chelsea die Chance, mit einem Sieg bei Everton die Tabellenführung zu übernehmen. (sid, 12.12.2020)