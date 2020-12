Brite siegte durch Knockout in der neunten Runde. Der 31-Jährige behält seine drei WM-Titel, die Box-Welt hofft auf einen Vereinigungskampf gegen Tyson Fury

Joshua packte gleich mehrmals den Uppercut mit dem rechten Arm aus. Es sollte der Schlag sein, den Pulew letzlich auch endgültig in die Knie zwang. Foto: EPA

London – Box-Weltmeister Anthony Joshua hat seine Titel im Schwergewicht gegen Herausforderer Kubrat Pulew erfolgreich verteidigt. Der 31 Jahre alte Brite gewann in London den WM-Kampf gegen den acht Jahre älteren Bulgaren durch K.o. in der neunten Runde und feierte im 25. Profikampf den 24. Sieg, zum 23. Mal siegte er durch ein Knockout.

Schon in der dritten Runde brachte Joshua seinen Gegner gleich zweimal zu Boden. Pulew rettete sich jedoch in die Pause, erholte sich und sicherte sich sogar die Durchgänge vier und sechs. Joshua brauchte einige Zeit, um harte Treffer zu landen, ehe er in Runde neun den Kampf beendete.

Joshua bleibt hungrig

"Ich würde gerne bald wieder kämpfen. Nach einem Jahr Pause fühlte ich mich ein bisschen rostig, jetzt will ich in Schwung bleiben", sagte Joshua. Damit darf der Olympiasieger von London 2012 seine drei WM-Titel der Verbände WBA, WBO und IBF behalten und auf einen Vereinigungskampf gegen WBC-Champion und Landsmann Tyson Fury hoffen. "Ich bin ein Krieger, ich werde gegen jeden kämpfen", sagte Joshua.

Pulew kassierte im 30. Profikampf seine zweite Niederlage und hat wohl seine letzte Chance auf einen WM-Titel verpasst. Zuvor hatte er lediglich 2014 gegen Wladimir Klitschko verloren. (sid, red, 13.12.2020)