Ski Alpin: Herren-Weltcup

Starke Schneefälle: Herren-Riesentorlauf auf Montag verschoben

Eine ramponierte Piste machte ein Rennen in Santa Caterina am Sonntag unmöglich. Der ÖSV hofft auf Montag. In Val d'Isere droht das nächste Schnee-Chaos