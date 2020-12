Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Problem von vielen Unternehmen? Sie werden nicht von Leuten geleitet, die Interesse am Produkt haben, sondern von studierten Managern. Das sagt jedenfalls das Enfant Terrible der Techbranche, Elon Musk, der auch sonst einige Ratschläge für seine Kollegen hat. Außerdem hat Call of Duty ein Problem: Der von Millionen Spielern gespielte Shooter erzählt in seiner aktuellen Erweiterung "Cold War" auch so manche rechte Verschwörungsfantasie nach. Und wir haben das LG Wing getestet, das mit seinem drehbaren Bildschirm nebst Zweitdisplay das wohl kurioseste Handy des Jahres ist.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

Elon Musk: Zu viele studierte Manager führen Unternehmen: Firmenchefs sollten weniger Zeit bei Meetings und Präsentationen verbringen und mehr mit Produkten und Kunden, so der Tesla-Chef



Die rechten Verschwörungsfantasien von "Call of Duty": Die erfolgreiche Shooter-Serie ist mit ihrem aktuellen Teil "Cold War" von mal mehr, mal weniger cleverer Provokation endgültig in Revisionismus und rechtes Verschwörungsraunen abgedriftet



LG Wing mit Schwenkdisplay: Das kurioseste Handy des Jahres im Test: Die Kombination aus Hauptbildschirm und kleinem Zusatzdisplay ist vielversprechend, aber teuer



"Beschämend, hier zu arbeiten": Enttäuschte Angestellte verlassen Facebook: Enttäuschung über laxes Vorgehen gegen Hass und Desinformation im Vorfeld der US-Wahl

Disney photoshoppte Masken auf Parkbesucher, die keine trugen: Auf Fotos von Achterbahnen und anderen Vergnügungen in Disneyworld – Praxis soll nun beendet werden

Weihnachtseinkäufe: AK warnt vor betrügerischen Onlineshops: Warnung vor Fakeshops und Markenfälschern