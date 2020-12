Eine Nokia-Präsentationsgrafik zu 6G. Foto: Nokia

Erst vor einigen Monaten ist in Österreich der Startschuss zum Aufbau der 5G-Netze gefallen und es wieder hierzulande und in vielen weiteren Ländern noch ein paar Jahre dauern, ehe der neue Standard flächendeckend verfügbar ist. Dennoch wird bereits an der zukünftigen Generation gearbeitet.

Mit einem "Flaggschiff-Projekt" soll die EU zum Vorreiter werden, wenn es um die Etablierung des nächsten Schrittes in Sachen Funktechnologie geht. Die Leitung des Projektes "Hexa-X" hat die EU-Kommission dem finnischen Konzern Nokia überantwortet. In dessen Nokia Bell Labs soll an 6G geforscht werden.

Nokia Bell Labs

KI-unterstütztes Netzwerk



Die Vision, nach der man strebt, verbirgt sich derzeit aber noch hinter allerlei Buzzwords und luftigen Formulierungen. "In der 6G-Ära werden wir Anwendungen sehen, die nicht nur Menschen mit Maschinen sondern auch Menschen mit der digitalen Welt verbinden", sagt Peter Vetter, der die "Access and Devices"-Forschungsabteilung in den Bell Labs leitet. "So eine sichere und private Verbindung kann genutzt werden für Gesundheitsvorsorge, oder um ein Netzwerk mit einem ‚sechsten Sinn‘ zu errichten, das intuitiv unsere Intentionen versteht, unsere Interaktionen mit der physischen Welt effektiver macht und dabei unsere Produktivität erhöht."

Eine Spur konkreter sind da hingegen die sechs Kernherausforderungen, die man sich gesteckt hat. So sollen 6G-Netze etwa von Künstlicher Intelligenz gestützt werden, gut gegen Angriffe geschützt sein, hohe Datenschutzstandards bieten, ihren Energieverbrauch optimieren können und natürlich auch mehr Bandbreite bieten als 5G.

Roll-out könnte 2030 starten

Aber auch nach den Erwartungen von Nokia selbst ist das alles noch eine gute Weile reine Zukunftsmusik. Die Forschung seitens des Konzerns läuft bereits, das EU-Projekt beginnt offiziell aber erst am 1. Jänner 2021 und dauert zweieinhalb Jahre, in denen man die Grundlagen erarbeiten will. Beteiligt sind Firmen aus allen Bereichen, von Netzwerkzulieferern über Chiphersteller, Telekomanbieter bis hin zu Forschungseinrichtungen.

Aktuell rechnet man damit, dass der 6G-Standard im Jahr 2030 soweit sein wird, um den Netzausbau beginnen zu können. (red, 13.12.2020)