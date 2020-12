Geboren 1968 in Wien, Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Paris, 2000-2017 Professor, Datenschutzbeauftragter und CIO an der Uni Hannover, seit 2017 Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Uni Wien.

Die derzeitige Verordnung tritt am 23. Dezember außer Kraft. Was danach kommt, weiß (fast) niemand

"Doch noch ist Advent und ich denk permanent

Jetzt wird es ja langsam mal Zeit

Ich zähl schon die Tage, stell mir die Frage

Wann ist es endlich soweit" (Die Prinzen, "Bald ist Weihnachten")

Wie wird die neue Verordnung aussehen? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Was wird noch sein?

Gestern war der dritte Adventsonntag. Gaudete. Etwas mehr als eine Woche noch bis Weihnachten. Höchste Zeit, sich gedanklich vorzubereiten, was dieses Jahr alles noch so passiert.

Apropos: Was in Österreich zu Weihnachten gelten wird, weiß am dritten Adventsonntag (fast) niemand. Sämtliche in den diversen Pressekonferenzen angekündigten oder sonst wo angedachten Maßnahmen - Einreiseverbote, Quarantäneauflagen, Kirchenbesuche mit und ohne Singen, Ausnahmen zu Weihnachten und/oder Silvester, Überprüfungen inner- und außerhalb von Wohnungen sind schon deshalb (weiterhin) im Spiel, weil das geltende Recht dann so wie es heute gilt, mit Sicherheit nicht mehr gelten wird.

Die 2. Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung tritt mit Ablauf des 23. Dezember 2020 außer Kraft, deren Ausgangsregelungen sogar schon zum 16. Dezember 2020 (§ 20 2. Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung). Was danach kommt, weiß (fast) niemand. Es gibt noch nicht einmal einen Entwurf, über den man (juristisch) reden könnte. Dafür erscheinen in der "Kronen Zeitung" zum dritten Adventsonntag detaillierte, bebilderte Hinweise zur Rechtslage, versehen mit einer kleinen Sternchennotiz "Präzisierungen möglich, da der zugehörige Rechtstext noch nicht fertig ist".

Es sind ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Wie aber und wo soll bis dahin ein Konsens darüber erzielt werden, was notwendig und was verhältnismäßig ist? Was in Kauf genommen werden muss und was nicht akzeptabel ist? Was überhaupt gilt? (Nikolaus Forgó, 14.12.2020)

