Das Virus liebt Garagenpartys und türkische Hochzeiten, christliche Feste – wie zum Beispiel Weihnachten – meidet es hingegen eher. Foto: Imago

Aller noch so großen Sehnsucht nach Law and Order zum Trotz entgleist bei dem Versuch, diese Sehnsucht zu befriedigen, beständig irgendetwas fatal. Je mehr Österreich Deutschland werden will, umso mehr bleibt Österreich Österreich. Vermutlich war es leichter, die Codes des Zodiac-Killers zu entschlüsseln als die weihnachtlichen vorgegebenen Zahlenspiele logisch einzuordnen.

Das Weihnachtsfest schlägt bei Schere, Stein, Papier jedenfalls Silvester, was die erlaubte Pro-Kopf-Beteiligung anbelangt. Das Virus meidet christliche Feste, mit Freude beißt es sich aber an Garagenpartys und türkischen Hochzeiten fest, wenn es nicht gerade mit dem Auto geschleppt wird. Aber immerhin wäre die Polizei beinahe unterstützend eingesprungen – nicht bei der Decodierung, aber doch bei der Weihnachtsvorbereitung. Bei diversen angekündigten Wohnungskontrollen durch die Freunde und Helfer hätte man doch die Gunst der Stunde nützen und zur Gegenoffensive übergehen können.

Aber kaum hat man den Einkaufszettel samt genauen Anweisungen fertiggeschrieben und den Müll zum Runtertragen vorbereitet, weil man immerhin noch an das Ordnungsliebende im Beamten glauben will, kaum hat man seine Lümmelbeine auf das Lottersofa geworfen, Kekse und Tee im Anschlag – da wurde die ganze Sache wieder abgeblasen. Und man steht da. Und der volle Müllsack ebenfalls. Die Zustände stinken zum Himmel. (Julya Rabinowich, 13.12.2020)