Laurent (Lino Ventura) will in Robert Enricos Kriminalfilm "Einer bleibt auf der Strecke" die junge Jackie (Marie Dubois) verführen, Arte 20.15 Uhr.

Foto: Prod.DB / Alexandra Film / Belles Rives

20.15 KRIMINALFILM

Einer bleibt auf der Strecke (Les grandes gueules, F/I 1965, Robert Enrico) Hector Valentin kehrt nach dem Tod seines Vaters zurück, um das elterliche Sägewerk wieder in Betrieb zu nehmen. Als Mitarbeiter heuert er Strafgefangene auf Bewährung an. Sehr zum Missfallen des etablierten Konkurrenzbetriebs im Ort, der auf Sabotage sinnt. Regisseur Robert Enrico brachte in seinem Film zwei sehr unterschiedliche Superstars des französischen Kinos zusammen: Bourvil und Lino Ventura. Einen weiteren Film Enricos, den meisterhaften Paranoia-Thriller Das Netz der trausend Augen mit Jean-Louis Trintignant und Philippe Noiret, gibt es um 21.55 zu sehen. Bis 23.40, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Alternativmedizin Omas Hausmittel und die Frage, wo sie helfen, wo sie schaden, bilden den Auftakt eines Schwerpunktabends auf ORF 3. Danach geht es um Unterschätzte Osteopathie – Heilen mit den Händen(21.05) und um das Geschäftsmodell Selbstheilung – Alternativmedizin auf dem Prüfstand (21.55). Zum Abschluss um 22.45 werden Gesundheitstees einem Österreich-Check unterzogen. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: Schneechaos in Kärnten und Osttirol. / Hilfe für den Zirkus in Not. / 40. Todestag von John Lennon – Erinnerungen an seinen skurrilen Wien-Besuch. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Alles schläft, einsam wacht ... Verschwinden in Zeiten von Corona unsere Rituale? Das Duo Lena Jakob Knebl und Ashley Hans Scheirl stellt im Kunsthaus Bregenz aus. Vorgestellt werden auch die kreativsten Funken der Challenge #mein2020. Bis 23.15, ORF 2

23.15 250. GEBURTSTAG

Breaking Beethoven Die Dokumentation begibt sich mit dem Stargeiger Aleksey Igudesman auf die Suche nach dem verlorenen Beethoven-Jubeljahr. Mit dabei sind Stars wie Hyung-ki Joo, Yuja Wang, Billy Joel, Juan Diego Flórez, Rebekka Bakken, Hans Zimmer, Joshua Bell, Valentina Nafornita, Julian Rachlin und John Malkovich. Genreübergreifende Musikvideos sind um 23.50 in der Doku New European Songbook – Beethoven Edition zu sehen. Bis 0.30, ORF 2