Verstappen feierte seinen zehnten Grand-Prix-Sieg. Foto: AP

Abu Dhabi – Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat Mercedes beim Saisonfinale der Formel 1 die Show gestohlen und den Großen Preis von Abu Dhabi gewonnen. Der Niederländer setzte sich am Sonntag vor Valtteri Bottas (Finnland) und Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) durch und feierte im letzten Rennen des Jahres seinen zweiten Saisonsieg. Es war der zehnte Sieg in Verstappens Formel-1-Karriere.

"Ich habe es sehr genossen da draußen. Wenn man vorne startet, kann man die Geschwindigkeit besser kontrollieren, das macht das Leben einfacher", sagte Verstappen über seine ungewohnte Rolle.

Der siebte Titel von Rekordchampion Hamilton steht schon seit knapp einem Monat fest. Mit Rang zwei sicherte Teamkollege Bottas nun zum zweiten Mal nacheinander die Vize-Weltmeisterschaft, acht Punkte trennten ihn letztlich vom drittplatzierten Verstappen.

Gleichzeitig in die Box

Verstappen fügte Mercedes die erste Niederlage auf dem Yas Marina Circuit seit Beginn der Hybridära 2014 zu. Hamilton hatte in der Vorwoche in Bahrain wegen seiner Coronainfektion aussetzen müssen. Erst am Donnerstag erhielt er grünes Licht für seinen Start beim Nachtevent in Abu Dhabi.

Der 35-jährige Brite zeigte sich in guter Form, erreichte aber nicht die Dominanz, mit der er sich bereits im viertletzten Saisonrennen seinen siebten Titel gesichert hatte.

Nach einem unspektakulären Start ohne wesentliche Positionswechsel gewann das Rennen in der elften Runde an Dynamik: Der Racing Point von Sakhir-Überraschungssieger Sergio Perez, der für 2021 noch ohne Cockpit ist, rollte wegen eines Defekts aus. Die Rennleitung rief das virtuelle Safety Car aus, fast alle Teams nahmen früher als ursprünglich geplant ihren Reifenwechsel vor. "Das wird ein langer Weg bis ins Ziel", mäkelte Hamilton im Boxenfunk: "Meiner Meinung nach ist das keine gute Strategie."

Grazie Seb

Der auf der härtesten Reifenmischung gestartete Sebastian Vettel blieb als einer der wenigen Fahrer draußen und rückte von seinem indiskutablen 13. Startplatz allerdings nur zwischenzeitlich in die Punkteränge vor. Nach der 35. von 55 Runden kam er zum Wechsel auf Medium-Pneus und musste sich von Rang 15 wieder nach vorne kämpfen.

"Ich freue mich darauf, die karierte Flagge zu sehen. Die Saison war so schlecht, dass ich wirklich froh bin, dass sie jetzt vorbei ist", hatte Vettel vor dem letzten Rennen der mit 161 Tagen kürzesten Saison seit fast 60 Jahren gesagt: "Aber wenn ich zurückblicke auf all die Jahre, denke ich, dass wir eine großartige Zeit zusammen hatten. Vor allem werde ich die Jungs in der Garage vermissen."

Das gesamte Wochenende bei Ferrari stand unter dem Motto "Grazie Seb". Die Ferrari-Mitarbeiter bildeten ein Spalier und applaudierten, als Vettel zum letzten Mal aus der Garage der Roten fuhr. Im neuen Jahr wagt der 33-Jährige den Neustart bei Aston Martin. (sid, 13.12.2020)

Großer Preis von Abu Dhabi (55 Runden = 305,355 km)

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda 1:36:28,645 Stunden

2. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 15,976 Sekunden zurück

3. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 18,415

4. Alexander Albon (Thailand) Red Bull-Honda 19,987

5. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Renault 1:00,729

6. Carlos Sainz jr. (Spanien) McLaren-Renault 1:05,662,

7. Daniel Ricciardo (Australien) Renault 1:13,748

8. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda 1:29,718

9. Esteban Ocon (Frankreich) Renault 1:41,069

10. Lance Stroll (Kanada) Racing Point-Mercedes 1:42,738

eine Runde zurück: 11. Daniil Kwjat (Russland) AlphaTauri-Honda

12. Kimi Räikkönen (Finnland) Alfa Romeo Racing-Ferrari

13. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari

14. Sebastian Vettel (Heppenheim) Ferrari

15. George Russell (Großbritannien) Williams-Mercedes

16. Antonio Giovinazzi (Italien) Alfa Romeo Racing-Ferrari

17. Nicholas Latifi (Kanada) Williams-Mercedes

18. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari

zwei Runden zurück: 19. Pietro Fittipaldi (Brasilien) Haas-Ferrari

ausgeschieden: Sergio Perez (Mexiko) Racing Point-Mercedes (Defekt/6. Runde)

Schnellste Rennrunde: Ricciardo 1:40,926 (55. Runde)