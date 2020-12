Der Fall sei, "anders geht es in Münster gar nicht, ein heiterer Spass, verpackt in ein brutales Kapitel der Stadtgeschichte", heißt es wiederum bei Inna Hartwich in der "Neuen Zürcher Zeitung".

Und wie sehen Sie den jüngsten "Tatort" aus Münster? (red, 13.12.2020)