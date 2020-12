Soll Michail Gorbatschow in einer TV-Serie spielen: Christoph Waltz.

Hollywood/Wien – Die Oscar-Preisträger Christoph Waltz ("Django Unchained") und Michael Douglas ("Wall Street") sollen in einer von den Paramount Television Studios produzierten Miniserie demnächst gemeinsam vor der Kamera stehen. Unter der Regie von James Foley ("Fifty Shades Of Grey – Gefährliche Liebe") soll Waltz den früheren Sowjetpräsidenten Michail Gorbatschow und Douglas den ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan verkörpern, wie das Branchenblatt "Deadline.com" berichtete.

Basierend auf Ken Adelmans Roman "Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War" erzählt die Serie vom historischen Reagan-Gorbatschow-Gipfel 1986 in Island, der den entscheidenden Wendepunkt im Kalten Krieg darstellen sollte. An sich als eher belangloses Treffen geplant, um die Zukunft weiterer Gespräche zu skizzieren, wurde daraus schließlich das Wochenende, "das die Welt verändert hat", hieß es auf Deadline.

Wo und wann die Serie zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Zumindest zwei Filme mit Waltz' Mitwirkung lägen indes in der Schublade: Der frisch fertiggestellte Wes-Anderson-Streifen "The French Dispatch" und freilich der coronabedingt schon mehrfach verschobene James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben", der nach aktuellem Stand am 31. März nächsten Jahres endlich in die Kinos kommen soll. (APA, 13.12.2020)