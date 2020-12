Otto "Maximale" Barić (1932–2020).

Otto Barić ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren in Zagreb verstorben. Dies bestätigte der kroatische Fußballverband am Sonntagabend. Der ehemalige Fußballspieler und -trainer war an Covid-19 erkrankt und erlag an den Folgen seiner Infektion mit dem Coronavirus.

Als Trainer von Rapid Wien erreichte er das Finale des Europapokals der Pokalsieger 1984/85, Austria Salzburg führte er ins Finale des UEFA-Cups 1993/94. Er feierte insgesamt sieben österreichische Meistertitel mit Innsbruck, Rapid und Salzburg, holte vier Cuptitel und mit NK Zagreb das kroatische Double in der Saison 1996/97.

Von April 1999 bis Dezember 2001 war er Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, sein Heimatland betreute er von 2002 bis 2004.

Barić' letztes Engagement als Cheftrainer war jenes als Teamchef der albanischen Nationalmannschaft, das 2007 zu Ende ging. (red, 13.12.2020)