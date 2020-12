Laut kroatischen Medien ist die Trainerlegende an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben. Er wurde 88 Jahre alt

Otto "Maximale" Barić (1932–2020).

Otto Barić ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der ehemalige Fußballspieler und -trainer war an Covid-19 erkrankt und erlag an den Folgen seiner Infektion mit dem Coronavirus. Dies bestätigte der kroatische Fußballverband am Sonntagabend.

Als Trainer von Rapid Wien erreichte er das Finale des Europapokals der Pokalsieger 1984/85, Austria Salzburg führte er ins Finale des UEFA-Cups 1993/94. Er feierte insgesamt sieben österreichische Meistertitel mit WSG Tirol, Rapid und Salzburg, holte vier Cuptitel und mit NK Zagreb das kroatische Double in der Saison 1996/97.

Von April 1999 bis Dezember 2001 war er Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. (red, 13.12.2020)