Sensation geglückt. Foto: imago images/Revierfoto

Düsseldorf – Der zwölfjährige Julian Rzihauschek hat mit einem Sieg im letzten Gruppenmatch von Walter Wels beim Champions-League-Turnier in Düsseldorf für Furore gesorgt. Der Jungspund besiegte im Duell mit dem dänischen Club Roskilde am Sonntag Antoine Doyen sensationell 3:2.

Rzihauschek war wie der gleichaltrige Petr Hodina nach Coronafällen von Stammspielern ins Aufgebot gerückt. Der Erfolg blieb der einzige des Abends, Wels unterlag 1:3. Die ersten zwei Gruppenspiele waren 0:3 verloren gegangen.



Rzihausek kommt normal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, Hodina in erster Linie in der Landesliga. Begleitet wurden sie vom sportlichen Leiter Helmut Giglmayer. Die Schüler bekamen von ihren Schulen frei. "Die Direktoren haben da mitspielen müssen, weil sie doch sehr kurzfristig frei gebraucht haben", berichtete Obmann Gerhard Demelbauer.



Die Tischtennis-Königsklasse wird in dieser Saison in nur acht Tagen an einem Ort als Turnier ausgespielt. Daniel Habesohn scheiterte indes mit Mühlhausen knapp am möglichen Viertelfinal-Einzug. Der ÖTTV-Legionär spielt mit seinem deutschen Club im Frühjahr wie Wels im Europe Cup weiter. (red, APA, 13.12.2020)