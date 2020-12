[Inland] Wie stark die Politik die Sterbehilfe begrenzen darf.

[Panorama] Nach dem Massentest sollen Anreize für nächsten Massentest folgen.

Schützenhöfer tritt Debatte über Impfpflicht los.

[Videodebatte] Nach der Corona-Impfung: Einkaufen, Fliegen und Kinobesuche nur für Immune?

[Nachruf] Eine der auffälligsten Trainerfiguren ist tot. Otto Barić wirkte bei Innsbruck, LASK, Sturm, Rapid, Steyr, Salzburg und im Team – auch als Entertainer.

[Wissenschaft] Wie eine schwimmende Farm die Viehhaltung zukunftsfit machen will.

User fragen, der Corona-Fachrat antwortet: Impfungen, Nebenwirkungen, Langzeitfolgen.

[International] Trump trotzt seiner Niederlage – Bidens Sieg wird besiegelt.

Brexit: Verlängerte Fristen haben in der EU Tradition.

[Wirtschaft] "Linke Familie": Wie darf Grassers Anwalt aufs Buwog-Urteil reagieren?

[Wetter] Zum Wochenstart präsentiert sich das Wetter unter steigendem Luftdruck zunehmend sonnig und trocken. In Becken und Tälern liegen jedoch erste dichtere Nebel oder Hochnebel. Daneben gibt es aber zunächst noch etwas Sonnenschein. Bis 10 Grad.

[Zum Tag] 1977: In New York City wird der Film Saturday Night Fever mit John Travolta in der Hauptrolle uraufgeführt.