Der FC Liverpool hat den Patzer von Tabellenführer Tottenham Hotspur nicht nutzen können und den Sprung an die Spitze der englischen Premier League verpasst. Die Reds kamen beim Aufsteiger FC Fulham nur zu einem 1:1 (0:1) und bleiben damit punktgleich hinter dem Konkurrenten auf Platz zwei.

Stürmerstar Mohamed Salah (79., Handelfmeter) rettete den Gästen zumindest noch einen Punkt, nachdem Bobby De Cordova-Reid Fulham in Führung gebracht hatte (25.). Zuvor hatte es für die Mannschaft von Trainer Klopp einen weiteren personellen Rückschlag gegeben: Der zuletzt treffsichere Portugiese Diogo Jota fällt wegen einer Knieverletzung wochenlang aus.

Der 24-jährige Portugiese, der im Sommer von den Wolverhampton Wanderers zu den "Reds" gewechselt war und in neun Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielte, hatte sich während des Champions-League-Spiels am Mittwoch beim FC Midtjylland (1:1) am Knie verletzt.

Auch Kostas Tsimikas hatte sich in Dänemark verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Zudem muss Liverpool lange auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten, der nach einer Operation seine Reha absolviert. James Milner und Thiago fehlen ebenfalls verletzt.

Tottenham blieb indessen ebenfalls sieglos. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho spielte im Londoner Derby bei Crystal Palace trotz Führung nur 1:1 (1:0). Nationalstürmer Harry Kane (23.) traf zunächst für die Gäste, ehe Jeffrey Schlupp (81.) den Ausgleich erzielte.

Saints auf CL-Platz

Unterdessen schob sich Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl an die dritte Stelle. Die "Saints" feierten gegen Schlusslicht Sheffield United einen 3:0-Heimsieg, die Tore erzielten Che Adams (34.), Stuart Armstrong (62.) und Natha Redmond (83.). Leicester könnte mit einem Sieg im Abendmatch gegen Brighton wieder an Southampton vorbeiziehen.

Hasenhüttl freute sich nach dem Schlusspfiff vor allem darüber, dass der Sieg vor 2.000 Fans eingefahren wurde. Erstmals seit neun Monaten waren im St. Mary's Stadium Zuschauer zugelassen. "Es ist großartig, sie zurückzuhaben. Ich war sehr emotional und hatte Tränen in den Augen", erzählte der Steirer. "Auch wenn es nur 2.000 waren, konnte man fühlen, wie sehr sie sich gefreut haben."

Der FC Arsenal kassierte bereits die siebte Saisonpleite. Dem FC Burnley unterlagen die Gunners nach einem Eigentor von Pierre-Emerick Aubameyang (73.) 0:1 (0:0). Granit Xhaka sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (58.). Arsenal ist Tabellen-15. (sid, APA, 13.12.2020)