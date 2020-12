Er kann ganz gut kicken. Foto: imago images/Agencia EFE

Barcelona – Der FC Barcelona hat nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Katalanen feierten am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen mühevollen 1:0-Heimsieg über Levante, das entscheidende Tor erzielte Lionel Messi in der 76. Minute.

Der Argentinier versenkte den Ball nach Pass von Frenkie de Jong via Innenstange im Tor. Mit 17 Punkten liegt Barca als Tabellenachter neun Zähler hinter Spitzenreiter Real Sociedad San Sebastian und Atletico Madrid (beide 26).

Atleticos Simeone schäumt

Atletico-Trainer Diego Simeone hat seine Spieler noch am Samstag nach der erste Niederlage nach 26 ungeschlagenen Spielen kritisiert. Im Madrider Derby bei Real hatte es mit einem 0:2 die erste Saisonniederlage der "Colchoneros" gegeben. "Wir haben schlecht gespielt und das Team hat nicht das gemacht, was von ihnen verlangt war", sagte der Coach. "Ich ziehe aus der Niederlage meine Lehren."

Der Langzeitbetreuer des Champions-League-Achtelfinalisten räumte ein, dass der Trip zum 2:0 am Mittwoch in Salzburg seine Schützlinge auch mental zu viel Substanz gekostet hatte. Simeone: "Wir waren in Gefahr, aus der Champions League zu fliegen. Das hat uns emotional ausgelaugt." Zwar hatte auch Real in Europas "Königsklasse" anzutreten, beim 2:0 gegen Mönchengladbach aber daheim. Drei Zähler fehlen nun noch auf den Stadtrivalen, der hat allerdings noch ein Match in der Hinterhand.

Zidane bleibt cool

Simeones Gegenüber Zinedine Zidane gab an, dass die "Königlichen" die jüngste Kritik zu ihrem Vorteil umgemünzt hätten. "Kritik gehört zum Spiel, man muss nur damit richtig zurechtkommen", sagte Zidane. "Das Wichtigste ist, dass wir an das glauben, das wir machen." Der Franzose hob vor allem Toni Kroos und Luka Modric hervor. Die beiden seien in der Form der drei Champions-League-Titel en suite.

Zidane warnte aber davor, trotz der drei Siege gegen Sevilla und Atletico in der Liga sowie im Europacup gegen Gladbach euphorisch zu werden. "Wir haben darauf aufgebaut, was wir in den beiden Matches davor erreicht hatten. Wir haben den Großteil des Matches sehr gut gespielt. Aber es gibt nichts zu feiern, da wir bis jetzt noch nichts gewonnen haben." (APA, 13.12.2020)