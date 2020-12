Der Web Crawler, eine frühe Form moderner Internet-Suchmaschinen. Foto: Diamond Entertainment Corp.

Die zweite Hälfter der 1990er brachten den vielleicht wichtigsten technischen Umbruch der jüngeren Geschichte: Das Internet wurde zum Massenmedium. Auch in Österreich wurde die Einwahl ins Netz für viele leist- und verfügbar.

Wer die Entwicklung damals verfolgte, dem dürfte auch ein Video mit den ORF-Moderatoren Gabriele Haring und Josef Broukal nicht entgangen sein. In einer auf "Cyberspace" getunten, im Computer erzeugten Umgebung führten die beiden durch das Netz und seine Angebote anno 1997, inklusive Blick in die Redaktion des STANDARD, der sich als eine der ersten Zeitungen überhaupt mit einer Homepage auf die neue Plattform getraut hatte.

Aber natürlich gab es derlei Einführungen ins Netz auch andernorts. Das Internet Archive hat nun einen solchen "Klassiker" aus den USA ausgegraben und öffentlich verfügbar gemacht. Die 30-minütige Tour durch die Onlineangebote von 1996 nennt sich schlicht Introduction to the Internet ("Einführung ins Internet") und war Teil der Serie Everything You Need To Know About.

E-Mails, Newsgroups, Browser

Es zeigt, wie man über die Anbieter Compuserve, Prodigy und den berühmt-berüchtigten Anbieter AOL per Modem-Einwahl Zugriff auf Online-Angebote bekommt. Alle drei boten ihren Nutzern damals eine Startseite, die auf diverse eigene und andere Online-Plattformen verwies. Einen Ausflug gibt es etwa auf Webcrawler, einer der Vorläufer heutiger Suchmaschinen.

Nicht fehlen darf auch das Senden und Empfangen von E-Mails-. Zu hören gibt es auch den bekannten "You’ve got mail!"-Benachrichtigungston des AOL-E-Mail-Clients, der 1998 einen Gastauftritt in der Romantikkomödie E-M@il für dich mit Meg Ryan und Tom Hanks bekam, darf nicht fehlen.

Weiters vorgestellt werden der Browser, Chats, Datentransfer per FTP und natürlich Newsgroups. Aufnahmen, die bei der Generation der ersten Nutzer, die das Internet als Massenmedium kennenlernen durften, wohl ein wenig Nostalgie wecken dürften. (gpi, 14.12.2020)