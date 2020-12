Jahrelang soll Volkswagen Autos an Prominente weitergegeben und von der Steuer abgesetzt haben. Der Hersteller soll einen Millionenbetrag an Steuern nachzahlen

500 Autos, darunter die nobelsten SUVs, Ferraris und Lamborghinis, soll VW großzügig an Journalisten, Professoren und Prominente verliehen und dafür keine Steuern gezahlt haben. Foto: imago images / regios24

Mehr als 500 Autos, darunter die nobelsten SUVs sowie Ferraris, Porsches und Lamborghinis, soll der deutsche Autohersteller VW für sogenannte VIPs jahrelang gehalten, großzügig verteilt und von der Steuer abgesetzt haben. Laut einem Bericht von "Business Insider" hat der Konzern diese Praxis selbst beim Finanzamt angezeigt, ein Konzernsprecher bestätigte eine Steuernachzahlung in Höhe eines "niedrigen einstelligen" Millionenbetrags.

Seit 2007 soll das "VIP-Sonderprogramm" unrechtmäßig als Betriebsausgabe geführt und von der Steuer abgesetzt worden sein. Darin inbegriffen war unter anderem die Wartung, Verwaltung und Logistik der Fahrzeuge, die VW laut "Business Insider" großzügig an Journalisten zu Testzwecken oder an Chefredakteure, Professoren und Prominente kostenlos zum Verleih vergab. Jahrelang sollen deutsche Schauspieler, Schlagersänger, Sportler und Extremsportler wochenlang mit teuren Autos versorgt worden sein, ohne dass es eine Gegenleistung gegeben haben soll. Mit einigen hatte VW Verträge als "Markenbotschafter" geschlossen, andere galten als unbedeutend.

Bentley für Hochzeit

Einem Autojournalisten soll der Konzern einen Bentley für seine Hochzeit spendiert haben – Lieferung und Abholung inklusive. Andere durften die Testautos auch privat bis zu ein Jahr nutzen, so "Business Insider". Zudem sollen vereinzelt Vorstandsmitglieder eines ihrer Dienstautos Politikern als Leihgabe überlassen haben.

VW sei länger großzügiger als andere Autohersteller mit in der Branche durchaus üblichen Rabatten, Leasingraten zu äußerst guten Konditionen und kostenlosen Leihwagenservices für VIPs gewesen, wird ein ehemaliger VW-Manager zitiert. Mit "großzügiger" will der Manager sagen, dass Compliance-Regeln später als in anderen Firmen umgesetzt wurden. Inzwischen sei der VIP-Fuhrpark in Wolfsburg aber aufgelöst und die Liste an Prominenten dementsprechend verkleinert worden. (red, 14.12.2020)