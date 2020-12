Die Bauarbeiten am Campus 6.3 sind abgeschlossen, der Campus 6.2 sollte im ersten Quartal 2021 fertig werden. Foto: Skanska

Die börsennotierte s Immo AG hat zwei der vier Gebäude bzw. Bauteile des Campus 6 in Bukarest vom schwedischen Projektentwicklungs- und Baukonzern Skanska um insgesamt 97 Millionen Euro erworben. Die beiden Gebäudeteile weisen zusammen eine vermietbare Fläche von rund 38.000 Quadratmeter auf und sind zur Gänze vermietet, u.a. an Microsoft und Société Générale.

Die Bauarbeiten am Campus 6.3 sind bereits abgeschlossen, die Fertigstellung des Campus 6.2 wird für das erste Quartal 2021 erwartet. Die zwei Gebäudeteile umfassen je elf oberirdische Geschosse sowie zwei Untergeschosse mit 463 Stellplätzen. Die Objekte werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 ins Portfolio der s Immo übergehen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

"Die Bürogebäude Campus 6.2 und 6.3 sind eine erstklassige Erweiterung unseres Portfolios in Bukarest. Wir sind absolut überzeugt davon, dass sich der Büromarkt in der rumänischen Hauptstadt – nach einer kurzen pandemiebedingten Stagnation – in den nächsten Quartalen weiterhin stark entwickeln wird", so s-Immo-Vorstand Friedrich Wachernig. (red)