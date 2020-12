Amazon und Sky machen gemeinsame Sache. Foto: Sky

Wien – Sky und Amazon haben am Montag eine langfristige Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen Prime Video auf Sky Q-, Now TV- und Sky X-Geräten eingeführt wird. Die Neuerung gilt für Kunden in Österreich, Großbritannien, Irland, Deutschland und Italien, teilte Sky in einer Aussendung am Montag mit.

Damit sind Prime-Video-TV-Serien, -Filme und weitere Inhalte neben Sky-Originals und Netflix-Inhalten sowie Apps wie YouTube an einem Ort zu sehen. Zudem wird die Now-TV-App auch auf kompatiblen Fire-TV-Geräten eingeführt. (APA, 14.12.2020)