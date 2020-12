Es gibt Geschenke, über die man sich freut und die man gut gebrauchen kann, und dann gibt es solche, die man am liebsten nie gekriegt hätte. Berichten Sie von Ihren Geschenk-Fails!

Was war das schlimmste Geschenk, das Sie je bekommen haben? Foto: SrdjanPav Getty Images/iStockphoto

Für viele Menschen gehört das Schenken und Beschenktwerden zu Weihnachten einfach dazu. Ob nützliche Gegenstände, gemeinsame Aktivitäten, Gutscheine, Bücher & Co – die Absicht hinter dem Schenken ist in den meisten Fällen, anderen eine Freude zu bereiten.

Geschmacklos und unpersönlich

Doch nicht immer gelingt dieses Vorhaben. So gibt es Personen, die schlicht und einfach schlecht im Schenken sind und immer wieder Fehlgriffe landen. Oder auch jene, die einfach irgendetwas kaufen, um der Tradition wegen nicht mit leeren Händen dazustehen. Dabei kann es sich um geschmacklose Kleidungsstücke handeln, die man niemals tragen wird, Brettspiele, obwohl man nicht gern spielt, oder Haushaltsgeräte, die im hintersten Eck des Kellers verstauben, in den Tagen nach Weihnachten umgetauscht oder weiterverschenkt werden. Die Bandbreite an furchtbaren Weihnachtsgeschenken ist schier unendlich, oft unüberlegt oder unpersönlich, wie auch dieser Twitter-Beitrag zeigt:

Welche Geschenke möchten Sie keinesfalls bekommen?

Welche unnützen Dinge haben Sie im Laufe Ihres Lebens bereits erhalten, welche vielleicht selbst verschenkt? Wie reagieren Sie in der Situation, wenn Ihnen jemand etwas schenkt, was Sie absolut nicht haben wollen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.12.2020)