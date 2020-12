Was die SQ aber sehr wohl kann (und was mittlerweile ein Standard fast aller Hersteller ist): Nachrichten empfangen und Musik steuern. Bei Sportuhren eine ziemliche "Garmin-Spezialität" ist allerdings die Bezahlfunktion per Uhr. Für mich wurde das im ersten Lockdown zur echten Killer-App – obwohl meine Bank und mein Kreditkartenbetreiber just zu jenen Schnarchnasen gehören, die Garmin Pay in Österreich noch immer nicht unterstützen: Ich nutzte also "Boon", aber dort stellte man im Zuge des Wirecard-Fiaskos im Sommer den Betrieb ein.

Die Venu hat einen "ewig" haltenden Akku, ist aber trotzdem nix für mich: Ich habe mich, obwohl ich das früher für sinnlos hielt, nicht nur an die Pay-, sondern auch an die in die Uhr implementierte Music-Funktion meiner Garmin gewöhnt: Spotify-Listen und Co sind da direkt in der Uhr runtergeladen – und aktualisieren sich daheim von selbst (im Bild: Venu SQ und Garmin 745).