Dirt Rally ist eine der bekanntesten Marken von Codemasters.

Foto: Codemasters

Der US-Videospieleentwickler Electronic Arts will mit den Machern der Online-Formel-Eins-Rennen, Codemasters, auf die Überholspur. Der Deal bewerte das britische Unternehmen Codemasters mit 1,2 Milliarden Dollar, teilte Electronic Arts (EA) mit. Damit schnappen die US-Amerikaner Codemasters dem britischen Rivalen Take-Two Interactive weg, der ebenfalls eine Übernahme anpeilte, aber weniger geboten hatte.

Entscheidung in der Zielgeraden

Eigentlich war sich Codemasters mit Take-Two Interactive bereits einig, berichtet Sky News am 13. Dezember. Eine formelle Vereinbarung über die Verkaufsbedingungen in Form eines Bar- und Aktienangebots waren ausformuliert und legten den Wert des Rennspiel-Entwicklers auf bis zu 750 Millionen Pfund (837 Millionen Euro) fest. Bereits im 1. Quartal 2021 sollte die Übernahme abgeschlossen sein.

Der Handel schien den Aktionären aber offenbar nicht attraktiv genug und so einigte man sich sehr kurzfristig mit einer anderen Partei – Branchenriese Electronic Arts. Laut Business Wire erhält nun jeder Shareholder knapp acht Dollar pro Share, was die Summe von 1,2 Milliarden Dollar erklärt. "Electronic Arts und Codemasters teilen ihre Ambitionen, in der Rennspiel-Kategorie ganz vorne mitspielen zu wollen. Der Vorstand von Codemasters glaubt, das Wissen von EA, deren Ressourcen und globale Vermarktung, wird unserer Firma viele Vorteile bringen," wird Gerhard Florin, Vorsitzender bei Codemasters, zitiert.



Hintergrund

Codemasters ist für Rennspiel-Serien wie Formel-1, Dirt Rally oder Grid bekannt. Auch EA hat diverse Rennspiele im Angebot, allen voran Project Cars und die seit Jahrzehten bestehende Franchise Need for Speed. Die Coronakrise mit ihren Ausgangsbeschränkungen und der Trend zum Homeoffice beschert Videospieleanbietern hohen Zulauf. (APA/red, 14.12.2020)