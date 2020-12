In Wien-Floridsdorf ist am Montag ein Brand in einer leerstehenden Lagerhalle gelöscht worden. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – In Wien-Floridsdorf ist am Montag eine leerstehende Lagerhalle in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 9 Uhr in die Ruthnergasse alarmiert. "Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand", berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die Flammen waren rasch unter Kontrolle, jedoch rückte die Polizeisondereinheit Cobra an, um eine Gasflasche im Einsatzbereich aufzuschießen. Die Brandursache war noch unklar, verletzt wurde niemand.

100 Quadratmeter groß

Die betroffene Halle war laut Figerl knapp 100 Quadratmeter groß und stand auf einem Gelände mit mehreren Lagerhallen. Der Brand wurde mit drei Löschleitungen von außen bekämpft und damit ein Übergreifen auf die anderen Gebäude verhindert. Aus einem Nachbargebäude war kurzfristig eine Evakuierung von Personen notwendig. In der von dem Feuer direkt betroffenen Halle hatte sich zum Unglückszeitpunkt niemand aufgehalten.

Brand aus um 9.30 Uhr

"Bei dem Einsatz wurde eine Acetylengasflasche im Brandbereich gefunden, die sofort von der Berufsfeuerwehr gekühlt wurde, um sie dann von der Cobra aufschießen zu lassen", berichtete Figerl. Für die Dauer der Brandbekämpfung musste laut dem Sprecher außerdem die nahe gelegene Bahnverbindung zwischen Floridsdorf und Gänserndorf gesperrt werden. Kurz vor 9.30 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.

Anschließend waren noch Nachlöscharbeiten wegen Glutnestern nötig. Währenddessen wurden von der Polizei bereits Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 30 Personen und acht Fahrzeugen im Einsatz. (APA, 14.12.2020)