Platzhaltergrafiken und Fehlermeldungen: Der Ausfall bei Google-Diensten ist weitreichend. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

An sich ist Google für die hohe Zuverlässigkeit seiner Dienste bekannt, längere Ausfälle gibt es nur selten, und selbst wenn, betreffen sie nur wenige Services. Nun kommt es aber ziemlich dick.

Ausfall

Am Montagmittag sind zahlreiche Google-Services ausgefallen. So waren in einem kurzen Test sowohl Youtube als auch Gmail oder auch Google Docs nicht mehr erreichbar. Google Maps und die Google-Suche schienen hingegen weiter zu funktionieren. Allerdings kam es bei Maps auch zu funktionellen Problemen – etwa mit der Routenplanung.

Auf Downdetector.com sind alle Google-Dienste nach vorne gerutscht. Foto: DownDetector.com

Meldungen über den Ausfall gab es in sozialen Medien schnell aus unterschiedlichen Regionen, der Vorfall dürfte also nicht bloß auf ein Land beschränkt sein. Neben Europa dürften dabei auch die USA sowie Australien betroffen sein. Es könnte sich also um einen globalen Ausfall handeln – was noch seltener wäre.

Auf der Störungsmeldungs-Website Down Detector sind zahlreiche Google-Services schlagartig nach oben gerückt. Betroffen vom Ausfall sind offenkundig auch Dienste, die über Googles Cloud laufen – darunter etwa das Gaming-Community- und Sprachchat-Service Discord.

Abwarten

Eine Reaktion von Seiten Googles gibt es bisher noch nicht. Auch im Google Workspace Status Dashboard,ist der Vorfall noch nicht vermerkt. (apo, 14.12.2020)