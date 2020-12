Platzhaltergrafiken und Fehlermeldungen: Der Ausfall bei Google-Diensten ist weitreichend. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

An sich ist Google für die hohe Zuverlässigkeit seiner Dienste bekannt, längere Ausfälle gibt es nur selten, und selbst wenn betreffen sie nur wenige Services. Um so überraschender war, was sich am Montagmittag zutrug.

Ausfall

Zeitgleich waren praktisch alle Google-Dienste ausgefallen – und noch dazu offenbar global. So waren in einem kurzen Test ab 13:00 sowohl Youtube als auch Gmail oder auch Google Docs nicht mehr erreichbar. Google Maps und die Google-Suche schienen hingegen weiter zu funktionieren. Allerdings kam es bei Maps auch zu funktionellen Problemen – etwa mit der Routenplanung. Meldungen über den Ausfall gab es in sozialen Medien schnell aus unterschiedlichen Weltregionen – von Europa über die USA bis nach Asien und Australien.

Auf Downdetector.com sind alle Google-Dienste nach vorne gerutscht. Foto: DownDetector.com

In diesem Fall scheint Google allerdings das Problem auch relativ schnell wieder in den Griff bekommen zu haben. Rund 30 Minuten nach dem Start des Ausfalls schienen sich die Systeme jedenfalls wieder zu stabilisieren. Nutzer berichteten davon, dass die Seiten bei ihnen wieder luden, wenn auch zum Teil zunächst eher gemächlich – was allerdings auf die gesteigerte Last durch all die automatischen Reloads der Dienste nach wiederhergestellter Verfügbarkeit zurückzuführen sein könnte.

Auf der Störungsmeldungs-Website Down Detector waren zuvor zahlreiche Google-Services schlagartig nach oben gerückt. Betroffen vom Ausfall waren offenkundig auch Dienste, die über Googles Cloud laufen – darunter etwa das Gaming-Community- und Sprachchat-Service Discord.

Abwarten

Mittlerweile bestätigt auch Google selbst den Vorfall. Im Google Workspace Status Dashboard waren vorübergehend alle Dienst als fehlerhaft verzeichnet. Google spricht zudem von einem Problem, das "einen Großteil der Nutzer" betroffen hat, das man nun aber langsam in den Griff bekomme. Die Services sollen in "naher Zukunft" bei allen Usern wieder uneingeschränkt verfügbar sein.

Ein seltener Anblick: Alles kaputt bei Google. Grafik: Google

Login-Problem?

Informationen zu den Ursachen nennt Google bisher nicht. Auffällig ist jedenfalls, dass die Probleme nur bei eingeloggten Nutzern auftraten. So ließ sich etwa Youtube ohne Login weiterhin besuchen – also etwa in einem Incognito-Browser, wenn man sonst immer eingeloggt ist. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Authentifizierungsserver von Google das Problem verursacht haben. (apo, 14.12.2020)