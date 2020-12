In dieser Galerie: 3 Bilder Dieser Pokal ist 2021 in Gdańsk abzuholen.

Foto: APA/AFP/CUNNINGHAM Schwarz auf Weiß: der WAC.

Foto: Harold Cunningham / UEFA HANDOUT

Nyon – Fußball-Meister Red Bull Salzburg bekommt es in der ersten K.o.-Runde der Europa League mit Villarreal zu tun. Die Salzburger treffen im Sechzehntelfinale auf den spanischen Vertreter, der bereits in der Saison 2014/15 in derselben Turnierphase zum Stolperstein geworden war. Der WAC misst sich mit dem englischen Spitzenclub Tottenham, in der Gruppenphase Sieger des LASK-Pools. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Beide ÖFB-Vertreter bestreiten die jeweils ersten Begegnungen zuhause. Die Hinspiele steigen am 18., die Rückspiele am 25. Februar. Der WAC wird allerdings laut UEFA-Angaben bereits am Mittwoch, 24. Februar, in London gastieren, weil auch Tottenhams Stadtrivale Arsenal das Rückspiel zuhause bestreitet.

Feldhofer: "Das ist ein Traumlos"



Mit einer Überraschung spekuliert WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer. "Wir sind ganz klarer Außenseiter, trotzdem müssen diese Partien erst gespielt werden. Wir werden einen Plan machen, von dem wir glauben, dass er zum Erfolg führen könnte", sagte der Steirer.

Eine kleine Chance für den WAC könnte sein, dass Tottenham im Gegensatz zu den Kärntnern den ganzen Jänner durchspielen muss und wenige Tage vor dem ersten Aufeinandertreffen in Klagenfurt auswärts gegen Manchester City antritt. Nach dem Kärnten-Trip geht es für die Londoner auswärts gegen West Ham. Daher ist es gut möglich, dass Mourinho gegen den WAC wie schon gegen den LASK viele seiner Stars schont.

Beim 41-Jährigen ist schon jetzt große Vorfreude zu spüren. "Das ist ein Traumlos, und wir haben uns diese Spiele wirklich verdient. Das ist so ziemlich die größte Herausforderung, die man haben kann", sagte Feldhofer. Derzeit wären für das Match in London 2.000 Fans zugelassen, im Wörthersee Stadion würde es nach aktuellem Stand ein Geisterspiel geben. "Hoffentlich können zumindest ein paar Tausend kommen", sagte Feldhofer.

Marsch: "Nicht der ideale Gegner"



"Es ist nicht der ideale Gegner für uns, aber sicher interessant", lautete indes das Urteil von Salzburg-Coach Jesse Marsch über das Los Villarreal. Das "Hirn" von Villarreal steht an der Seitenlinie. Trainer Unai Emery ist quasi ein Erfolgsgarant im Bewerb, mit dem FC Sevilla wurde er in der Europa League von 2014 bis 2016 zum dreifachen Seriengewinner. Nach Engagements bei Paris Saint-Germain (1 x Meister, 2 x Cupsieger) und Arsenal wechselte der 49-jährige Spanier in diesem Sommer zu Villarreal.

Aktuell liegt man auf Rang vier, vier Punkte hinter Leader Real Sociedad. Seit dem Wiederaufstieg 2012/13 landete der Club in sieben Saisonen sechsmal in den Top-Sechs, 2019/20 schloss man als Fünfter ab. Auf die erste Meisterschaft wartet der 1923 gegründete Verein aber noch.

International konnte Villarreal 2005/06 das Halbfinale der Champions League erreichen, in der EL bzw. im UEFA-Cup stand der Verein 2004, 2011 und 2016 jeweils unter den Top vier. Zweimal machte Villarreal in Europa auch Bekanntschaft mit den Salzburgern. 2:0 (heim) und 1:0 (auswärts) lauteten im Herbst 2009 die Ergebnisse der Bullen in den Begegnungen der Gruppenphase, an deren Ende der Poolsieg stand.

Fünf Jahre danach war aber mit zwei Niederlagen (1:2/a, 1:3/h) im Sechzehntelfinale Endstation gegen die Spanier. 2015/16 und 2018/19 versuchte sich Rapid in der EL-Gruppenphase an Villarreal. Die Wiener holten dabei in den Heimspielen immerhin einen 2:1-Heimerfolg und ein 0:0-Remis.

"Für mich ist es ein fußballerisch starker Gegner mit einem Trainer, der viel Erfahrung in der Europa League hat", meinte Marsch, der sich für das "relativ knappe" Duell auch einiges ausrechnet_ "Ein Vorteil für uns ist, dass wir letztes Jahr vor dem Spiel gegen Frankfurt (Aus im Sechzehntelfinale, Anm.) nur zwei oder drei Spiele hatten. Heuer fünf oder sechs. Das ist ein Vorteil in der Vorbereitung" (APA; 14.12.2020)

Sechzehntelfinal-Auslosung:

WAC – Tottenham

FC Salzburg – Villarreal

Dynamo Kiew – Club Brügge

Real Sociedad – Manchester United

Benfica Lissabon – Arsenal

Roter Stern Belgrad – AC Milan

Royal Antwerpen – Glasgow Rangers

Slavia Prag – Leicester City

Sporting Braga – AS Roma

FK Krasnodar – Dinamo Zagreb

Young Boys Bern – Bayer 04 Leverkusen

Molde – TSG Hoffenheim

Granada CF – Napoli

Maccabi Tel Aviv – Schachtar Donetsk

Lille – Ajax Amsterdam

Olympikos Piräus – PSV Eindhoven



Spieltermine:

18. bzw. 25. Februar 2021



Achtelfinale:

11. bzw. 18. März

Viertelfinale:

8. bzw. 15 April

Semifinale:

29. April bzw. 6. Mai

Finale

am 26. Mai im Stadion Miejski in Danzig