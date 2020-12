In dieser Galerie: 2 Bilder Dieser Pokal ist 2021 in Gdańsk abzuholen.

Foto: APA/AFP/CUNNINGHAM Schwarz auf Weiß: der WAC.

Foto: Harold Cunningham / UEFA HANDOUT

Nyon – Fußball-Meister Red Bull Salzburg bekommt es in der ersten K.o.-Runde der Europa League mit Villarreal zu tun. Die Salzburger treffen im Sechzehntelfinale auf den spanischen Vertreter, der bereits in der Saison 2014/15 in derselben Turnierphase zum Stolperstein geworden war. Der WAC misst sich mit dem englischen Spitzenclub Tottenham, in der Gruppenphase Sieger des LASK-Pools. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Beide ÖFB-Vertreter bestreiten die jeweils ersten Begegnungen zuhause. Die Hinspiele steigen am 18., die Rückspiele am 25. Februar. Der WAC wird allerdings laut UEFA-Angaben bereits am Mittwoch, 24. Februar, in London gastieren, weil auch Tottenhams Stadtrivale Arsenal das Rückspiel zuhause bestreitet. (APA; 14.12.2020)



Sechzehntelfinal-Auslosung:

WAC – Tottenham

FC Salzburg – Villarreal

Dynamo Kiew – Club Brügge

Real Sociedad – Manchester United

Benfica Lissabon – Arsenal

Roter Stern Belgrad – AC Milan

Royal Antwerpen – Glasgow Rangers

Slavia Prag – Leicester City

Sporting Braga – AS Roma

FK Krasnodar – Dinamo Zagreb

Young Boys Bern – Bayer 04 Leverkusen

Molde – TSG Hoffenheim

Granada CF – Napoli

Maccabi Tel Aviv – Schachtar Donetsk

Lille – Ajax Amsterdam

Olympikos Piräus – PSV Eindhoven



Spieltermine:

18. bzw. 25. Februar 2021



Achtelfinale:

11. bzw. 18. März

Viertelfinale:

8. bzw. 15 April

Semifinale:

29. April bzw. 6. Mai

Finale

am 26. Mai im Stadion Miejski in Danzig