Richard Schmitt, nach dem Ibiza-Video von Krone.at 2019 zu Oe24.at als Chefredakteur gewechselt, verlässt das Fellner-Portal schon wieder. Er wird laut von ihm vertwitterter Aussendung Chefredakteur eines Online-Medienprojekts der Juristin Eva Schütz-Hiebeler. Schütz-Hiebeler war stellvertretende Kabinettchefin von Hartwig Löger als Finanzminister (ÖVP); ihr Mann, Investor Alexander Schütz, fand sich laut Medienberichten unter ÖVP-Großspendern.

Der Vertrag mit Schmitt sei bereits mit Anfang Dezember einvernehmlich aufgelöst worden, sagte Niki Fellner auf Anfrage der APA. Schmitt sei schon seit Juli nicht mehr für "oe24.at" oder "oe24.tv" tätig gewesen. Er habe zuletzt für das Magazin "Insider" geschrieben. Die Stelle werde nicht nachbesetzt, sondern weiter von ihm selbst ausgeübt, sagte Fellner, Schmitt sei schon bisher nur Co-Chefredakteur gewesen.



Schütz kündigt in der Aussendung die Grüdung eines "auf innovatives Story-Telling und News-Content spezialisiertes Medienhaus" an, das im Frühjahr 2021 aktiv werde. Schütz verspricht in der Aussendung eine "absolut neue Qualität des tagesaktuellen Journalismusim Digitalbereich".

"Verlässlich guten Journalismus"

Schmitt führte in seit Spätsommer 2019 Oe24.at und Oe24.TV als Chefredakteur. Die Medienmarke "Oe24" ist zählt zu den vom Österreichischen Presserat am häufigsten wegen Verstößen gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse verurteilten Medien. Zuletzt zeigte Oe24.TV Videos von tödlichen Schüssen beim Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Abend des Attentats am 2. November 2020.

Bis 2019 führte Schmitt "Krone.at" als Chefredakteur, das er im thematischen und Social-Media-Zusammenspiel insbesondere mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache groß machte. Straches freundliche Worte im Ibiza-Video über Schmitt boten einen Anlass für Schmitts Entmachtung in der "Krone" und führten zu seinem Abgang zu "Oe24".

Im SMS-Verkehr mit Strache tauchten schon Überlegungen für die Gründung eines eigenen Onlinemediums auf, für das Schmitt eine Finanzierung und Investoren suchte.

Schütz kündigt nun für ihre Gründung "stündliche TV-News und Live-Berichte" an, "stets verlässlich guten Journalismus" und "hohe Aktualität", man richte sich an den "gesamten deutschsprachigen Raum". Schütz wird laut Aussendung Herausgeberin.

Schütz (47) ist laut Firmenbuch Gesellschafterin der Smart Living Gmbh (1070 Wien), sie ist Vorstand der Wiener A. Heyer Familien-Privatstiftung sowie Mitglied in den Aufsichtsräten der Kathrein Privatbank AG, der Rail Cargo Austria AG sowie der Volksbank Wien AG. Bis 2018 saß sie auch im Aufsichtsrat der ÖBB-Infrastruktur AG. (fid, 14.12.2020)