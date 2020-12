Microsoft begegnet den besonderen Umständen dieses Jahres mit Kreativität. Foto: Microsoft

Der IT-Riese Microsoft präsentiert in einem Tweet seine eigenen "Microsoft Holiday Hits". Dabei handelt es sich um eine fiktive CD, die 60 Lieder beinhalten soll und klassische Weihnachtslieder adaptiert. Im Endeffekt dauert die Aktion 1:15 Minuten.

"Bingle Bells" und "Let it Segoe"

Dabei ist wohl der eine oder andere Lacher garantiert. Denn in den Weihnachtsliedern finden sich einige Anspielungen auf klassische Windows-Probleme, außerdem ist das eine oder andere Wortspiel zu hören. Die hauseigene Suchmaschine Bing wird kurzerhand Namensgeber für das Lied Bingle Bells. Aber auch die hauseigene Schrift Segoe wird adaptiert, von Let it Snow zu Let it Segoe. Zusätzlich wird auf eine Inszenierung im Dauerwerbesender-Stil, die an die 90er-Jahre erinnert, zurückgegriffen.

Dieses Jahr präsentierte Microsoft bereits des Öfteren solche PR-Aktionen. So bot das Unternehmen aus Seattle einen gewöhnungsbedürftigen Pullover im Paint-Design an. Dieser ist jedoch mittlerweile ausverkauft. (red, 15.12.2020)