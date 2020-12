Pia Hierzegger (links) und Jutta Fastian ermitteln in den kargen Kärntner Bergen, zu sehen im neuen ORF-Landkrimi "Waidmannsdank", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/Helga Rader

19.40 REPORTAGE

Re: Falsche Liebe – Online-Betrügern auf der Spur Aus Einsamkeit suchen viele Menschen Bekanntschaften im Internet. Manche gehen dabei Betrügern auf den Leim. Das Geschäft boomt, auch weil die Online-Abzocker meist aus dem Ausland agieren. Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Waidmannsdank (Ö 2020, Daniel Geronimo Prochaska) Skurriles Porträt einer kleinstrukturierten Dorfgemeinschaft in den Bergen Kärntens, in der illegale Machenschaften und Familienkonflikte den scheinbaren Frieden blutig erschüttern. Mit Pia Hierzegger, Jutta Fastian, Robert Stadlober, Johannes Flaschberger. Ein STANDARD-Interview mit Pia Hierzegger können Sie hier lesen. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Der Karawankenbär – Auf den Spuren eines Grenzgängers Die Doku von Eva Gressel begleitet ein junges Braunbärenmännchen auf seinen Abenteuern in der Alpenregion der Karawanken und der Julischen Alpen. Bis 21.05, ORF

21.05 MAGAZIN

Report Rückblick auf das Corona- und Polit-Jahr 2020: Was ist gelungen, was hätte man besser machen können? Und was kommt 2021 auf uns zu? Dazu ein Interview von Susanne Schnabl mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal der Künstler André Heller und die Fußballtrainerin Irene Fuhrmann. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kirche bin ich – Wie der Papst unfehlbar wurde Warum eskalieren in der katholischen Kirche die Flügelkämpfe zwischen "Konservativen" und "Reformern" heute oft so heftig? Bis 0.15, ORF2

23.35 TALK

Dialogforum: Medienqualität und der Umgang mit der Angst Wie gehen Medien mit Angst um? Vor dem Virus, dem Terror, dem Fremden und dem Unerwarteten? Geht es um Aufmerksamkeit oder Aufklärung? Um Auflage und Quote oder um Sachlichkeit und Distanz? Bis 0.40, ORF 3